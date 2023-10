A reunião da noite de António Costa foi com o partido, depois de ter passado por um grupo parlamentar, e o registo em relação ao Orçamento não divergiu muito da congratulação ao chefe que dominou a reunião do final de tarde no Parlamento. No Largo do Rato reconheceu-se que é talvez o Orçamento socialista que menos resistência teve (e aqui até se falou na “bolha”, que afinal já conta), mas houve uma voz a chamar as tropas a comportarem-se como uma orquestra, sem deixarem “o tenor” Costa a cantar sozinho.

Augusto Santos Silva interveio na reunião da Comissão Política do PS para pedir mais “discurso ideológico”, mais combate político e às “perceções” que possam criar-se nos momentos como as greves de professores em que só fecham algumas escolas, mas a ideia que passa é de paralisação total. A propósito da defesa de uma “comunicação” e uma “denúncia” mais ativas por parte do partido, o dirigente socialista que preside à Assembleia da República até fez uma graça usando uma expressão do mais recente comentador do partido, Pedro Nuno Santos.

Segundo várias fontes presentes na reunião, Santos Silva notou a falta dos “stradivarius“ a apoiarem “o tenor” (como chamou a António Costa) no combate às ideias que se criam na opinião pública e isto numa época em que até “foi fundada a escola dos comentadores livres pensadores” — o tipo de comentador que Pedro Nuno prometeu ser quando jurou que não vinha para ser oposição a Costa. A referência não terá sido “acintosa”, como foi notado por várias fontes que contaram a intervenção ao Observador, mas o reparo foi entendido por alguns como um claro recado às falhas de comunicação do Governo. E, por outros, é atribuído à falta de apoio do partido no espaço público, “a combater as perceções”.

