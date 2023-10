Em atualização

O ex-ministro das Infraestruturas estreou-se como comentador televisivo esta segunda-feira e começou a balizar a sua ação nesta “nova fase” da sua vida: “Não serei oposição ao Governo mas também na serei porta-voz”. Também diz que uma candidatura à liderança não é para já e que é António Costa que deve continuar no cargo. Mas também levou matéria de discordância com o Governo, precisamente na área mais sensível — e que tutelou –, a TAP. O socialista é contra a venda da maioria do capital da TAP.

Sobre a TAP, Pedro Nuno assume que a reestruturação “foi o dossier mais difícil” que teve em mãos e acabou por dizer que defendo abertura do capital da TAP a um grupo de aviação, mas que o Estado mantenha a maioria do capital”. Diz mesmo que o Estado “não está obrigado a vender a totalidade” e que essa “é uma opção política”. Isto numa altura em que o primeiro-ministro já assumiu a abertura para vender a maioria do capital da companhia.

No espaço de comentário na Sic-Notícias, Pedro Nuno Santos diz que “neste momento” não tem “na cabeça” uma corrida à liderança do partido e que o próximo candidato deve ser aquele que é hoje o primeiro-ministro. Explicou mesmo: “Nem toda a gente pensa assim no PS, mas eu sou dos que acha que o primeiro-ministro deve ser o secretário-geral do PS. Acho que não correria bem um secretário geral do PS diferente do primeiro-ministro“.

No Parlamento e na televisão, o socialista a que todos reconhecem ambição de liderança trava o calendário e coloca-se como um comentador que expressará “a sua opinião de forma livre“, tal como Sérgio Sousa Pinto e Alexandra Leitão, que classifica de “pensadores livres” da “nova geração do PS” — dois comentadores televisivos do partido que nem sempre têm uma linha muito próxima do Governo de António Costa, sendo vozes habitualmente mais críticas dentro do partido.

Também afasta uma eventual candidatura nas listas ao Parlamento Europeu, para as eleições do próximo ano, encerrando o assunto: “Não tenho gosto nenhum pelo Parlamento Europeu. É a política nacional e o meu país que me movem”. Já tinha dito o mesmo logo à entrada dos estúdios, quando foi questionado por uma jornalista sobre o mesmo assunto.

A conversa segue com o socialista a ser questionado sobre a “geringonça” e se é possível uma reedição e não a descarta. Diz mesmo esperar que “não seja um parêntesis na história da democracia portuguesa”. Diz que foi António Costa o responsável por “quebrar o tabu” de um PS sem solução de governação à esquerda, ao entender-se, em 2015, com PCP, BE e PEV.

Quando questionado sobre as sondagens que foram esta segunda-feira divulgadas pela SIC — e que tira a maioria ao PS, mas aponta um trambolhão do PSD –, Pedro Nuno Santos atira que os dados “dizem muito sobre os dois” lados. Por um lado, argumenta, o PS continua a ser o partido que “consegue garantir confiança ao povo português”, por outro, “o PSD está numa encruzilhada”, afirma.

Diz que “não é um problema de liderança, é mais fundo e estrutural. O PSD está entre um projeto liberal, da IL, e um conservador, do Chega, e tem o PS que deu grande importância a disciplina orçamental”.E conclui: “O PSD está sem discurso”. Mas o dado que aponta nas sondagens — indicando que “ainda ninguém o referiu” — é que “a esquerda volta a ser maioritária”.

Habitação: “Sou responsável por um programa que dará frutos a prazo”

A área governativa que está sob forte pressão, a habitação, esteve sob a sua tutela desde 2019, mas Pedro Nuno Santos diz que não se sente “responsável pela crise na habitação”. E diz até que foi o ministro que lançou “o maior programa de investimento público em habitação na história do país”. “O investimento público sem precedentes na habitação começa quando eu era ministro. Sou responsável por um programa que dará frutos a prazo”.

Defende o Governo, dizendo que “não está a actuar tarde de mais” na habitação e que “não se consegue ter um programa público e ter casas prontas amanhã. Se os governos anteriores tivessem começado o trabalho antes estaríamos melhor hoje”, concluiu.

Mas quando fala nas medidas do Governo mais recentes, nomeadamente relativas aos apoios a quem tem crédito à habitação e está pressionado pela abrupta subida dos juros, Pedro Nuno Santos acredita que o Governo “devia ter ido mais longe” no apoio às famílias. Aqui cola-se a PCP e Bloco de Esquerda e também pede que os lucros da banca sejam postos a travar as prestações.

“Era justo que os lucros dos bancos que vêm dos aumentos exclusivamente administrativos do BCE deviam reflectir-se na travagem e redução das prestações pagas pelas famílias”, defendeu.