Em atualização

“Tivemos [Manuel Pinho e Ricardo Salgado] duas discussões em público e eu tenho o meu feitio. E não sei se não terá sido isso que terá influenciado a minha substituição. Ele [Ricardo Salgado] não estava habituado a que lhe fizessem frente.”

A segunda sessão do julgamento do caso EDP, que junta Manuel Pinho, Ricardo Salgado e Alexandra Pinho como arguidos, acontece esta sexta-feira, com a continuação das declarações do antigo ministro da Economia. Ora, tal como na sessão anterior, o ministro do governo de José Sócrates tentou conduzir os temas. Aliás, desta vez trouxe “um roteiro” e sugeriu até um powerpoint para que todos pudessem acompanhar o raciocínio. “O meu propósito hoje é tratar nove temas”, disse Manuel Pinho. Enumerou os nove temas — apesar de ter saltado do terceiro para o quinto — e depois lançou um conselho ao coletivo de juízes: “Este é método de trabalho. Agradecia que as perguntas me fossem colocadas depois de falar”.

