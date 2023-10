O Festival da Lusofonia, em Macau, vai voltar a receber artistas estrangeiros, incluindo o português Carlão, após um interregno de três anos devido à pandemia de Covid-19, foi anunciado este sábado.

De acordo com o programa, o 5.º Encontro em Macau — Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa arranca com o principal evento, o Festival da Lusofonia, entre 27 e 29 de outubro.

Pela primeira vez desde 2019, a zona das Casas da Taipa vai voltar a receber músicos dos países lusófonos, nomeadamente o português Carlão, os cabo-verdianos Fogo Fogo e o guineense Sambalá Canuté.

Algo “de grande importância (…), porque em termos de compreensão e intercâmbio cultural é necessário este contacto frente a frente”, disse Leong Wai Man, este sábado, a presidente do Instituto Cultural (IC) da região administrativa especial chinesa, que organiza o Encontro.

O outro ponto alto do programa é um concerto do português Camané com a Orquestra Chinesa de Macau, a 18 de novembro, que vai “misturar fado e música tradicional chinesa”, disse à Lusa Jacky Fong Tin Wan.

O diretor executivo da Sociedade Orquestra de Macau admitiu que a união das duas músicas “é difícil”, mas sublinhou que Camané mostrou-se “muito interessado” em repetir uma parceria que aconteceu pela primeira vez em 2007.

Leong Wai Man destacou ainda a presença de Bordalo II, que descreveu como “um escultor muito famoso de Portugal, que usa materiais reciclados”, numa mostra com 21 obras de sete artistas, entre os quais o angolano Lino Damião e o brasileiro Eduardo Fonseca

A exposição, sob o tema “Relações”, vai estar nas Casas da Taipa entre 28 de outubro e 01 de janeiro, passando depois, durante seis meses, para a Antiga Fábrica de Panchões Iec Long, também na Taipa, e os Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, em Coloane.

A 4 e 5 de novembro, vários locais de Macau irão receber espetáculos de música e dança lusófona, a cargos dos grupos A Gafieira (Brasil), Escola de Dança de São Tomé e Príncipe, Chalo Correia (Angola), Talik Murak (Timor-Leste), a Associação Cultural de Dança e Canto Londzovota (Moçambique), Nata Nsue (Guiné Equatorial) e o GIPA Dance Group (Goa, Índia).

Uma exposição com mais de 500 livros ilustrados e infantis em chinês ou português, que estará patente no Auditório do Carmo, na Taipa, entre 27 e outubro e 05 de novembro.

Macau irá ainda receber, de 10 a 24 de novembro, um festival de cinema com 20 filmes da China e dos países de língua portuguesa, que encerra com o documentário brasileiro Miúcha, a Voz da Bossa Nova.

Com o regresso dos artistas estrangeiros, o orçamento do Encontro irá subir de mais de seis milhões de patacas (708 milhões de euros) em 2022 para 9,6 milhões de patacas (1,1 milhões de euros) este ano, revelou Leong Wai Man.

Em 2022, o último dia do Festival da Lusofonia foi cancelado — “com muita pena nossa”, disse a diretora do IC — após Macau ter registado mais de uma dezena de casos de covid-19 em menos de uma semana.

Na altura, o deputado português José Pereira Coutinho classificou a decisão como um exemplo das “decisões discriminatórias em relação à comunidade lusófona”, lembrando que “não foi aplicado o mesmo critério” a outros eventos, como o Grande Prémio.

“Não foi um caso de discriminação”, disse Leong Wai Man este sábado, sem fazer mais comentários.

Em dezembro de 2022, Macau, que seguia a política de “Covid zero”, anunciou o cancelamento gradual, após quase três anos, da maioria das restrições, que incluíam a proibição da entrada de estrangeiros sem estatuto de residente.