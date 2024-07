O rapper norte-americano Offset, os portugueses Wet Bed Gang e os brasileiros Teto e o WIU estão entre os artistas que compõem o cartaz do festival Summer Fest, que regressa esta sexta-feira e no sábado à Costa da Caparica, Almada.

Na 14.ª edição o Sumol Summer Fest regressa ao Parque de Campismo do Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica, depois de 12 edições na Ericeira.

Esta sexta-feira atuam os portugueses Wet Bed Gang, Nenny e a dupla Joint One & Yung Juse, o brasileiro Teto, o britânico Nemzzz e o norte-americano ASAP Twelvyy.

No sábado sobem a palco o rapper norte-americano Offset, atuou em Portugal em 2019, com Migos, trio que abandonou em 2022, o brasileiro Teto, a cantora dominicana-italiana Yendry, e os portugueses Lon3er Johny e King Bigs.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Summer Fest faz-se desde 2009 com música, “mas também com o mar sempre ao lado e a cultura urbana sempre presente”, lembra a promotora Música no Coração.

“Foi assim que, ao longo dos seus já 15 anos de vida, o surf, o skate, a arte e dança se foram juntando à música para oferecer uma experiência de festival única“, lê-se no site do festival.

Por isso, além dos concertos o programa do festival inclui atividades relacionadas com surf, skate, dança e arte.

O recinto abre às 16h00 e encerra às 2h30.

Os passes de dois dias para o 14.º Sumol Summer Fest custam 84 euros (com acesso ao campismo) e 74 euros (sem acesso ao campismo). Os bilhetes diários têm um custo de 60 euros.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.sumolsummerfest.com.