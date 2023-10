Em atualização

O Partido Lei e Justiça (PiS, sigla em polaco) ficou em primeiro lugar nas eleições parlamentares da Polónia com 36,8% dos votos, segundo mostram as sondagens à boca de urnas. O partido conservador, liderado por Jarosław Kaczyński, não consegue atingir a maioria com a extrema-direita. Por outro lado, embora tenha ficado em segundo lugar, o partido de Donald Tusk tem condições para formar governo com os dois partidos à sua esquerda.

As projeções dão à Plataforma Cívica, de centro-direita, cerca de 31,6% dos votos, o que levou Donald Tusk a reclamar vitória. “Hoje podemos dizer que é o fim de um tempo. É o fim da liderança do PiS. Nunca estive tão feliz. A Polónia venceu, a democracia venceu. Tirámo-los do poder.”

“Vamos monitorizar as eleições durante esta noite. Ninguém nos vai roubar estas eleições”, afirmou Donald Tusk, que garantiu que escrutinará todos os votos. “Vamos criar um novo e governo democrático bom com os nossos parceiros num futuro próximo. Polónia ganhaste, tu ganhaste”, prosseguiu Donald Tusk, que já foi primeiro-ministro.

Por sua vez, o líder do PiS, Jarosław Kaczyński, saudou o facto de esta ser “a quarta vitória” do partido nas eleições parlamentares. “É um grande sucesso para a nossa formação e para o nosso projeto para a Polónia. A questão ainda se mantém — se seremos capazes de formar um novo governo. E ainda não sabemos”, sinalizou aquele que é o vice-primeiro-ministro polaco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Devemos ter esperança e saber que, independentemente de quem esteja no poder ou na oposição, nós vamos implementar o nosso projeto de diferentes maneiras”, indicou Jarosław Kaczyński, referindo que o PiS não vai “deixar” que a Polónia “seja traída”.

Em terceiro lugar nestas eleições, mostram as projeções, ficou o partido de centro Terceira Via, que obteve 13% dos votos, seguido da coligação da Esquerda, que conseguiu 8,6%. Estes dois partidos já asseguraram que iam apoiar um eventual governo liderado por Donald Tusk — e, este domingo, a Esquerda já assegurou que vai voltar a fazer parte de uma “solução de governo”.

Em quarto lugar, ficou a coligação de extrema-direita Confederação (com 6,2% dos votos), a única força que estaria disposta a entrar numa solução governativa com o PiS.

As projeções à boca das urnas apontam que o PiS conseguirá eleger 200 deputados, ao passo que a Plataforma Cívica 163. A Terceira Via deverá ter 55 parlamentares e a Esquerda 30, enquanto a Confederação 12.

Feitas as contas, uma ‘gerigonça’ entre a Plataforma Cívica, a Terceira Via e a Esquerda conseguiria 248 deputados — o suficiente para alcançarem a maioria de 231 necessária para governar. Por sua vez, o PiS e a Confderação não vão além dos 212.