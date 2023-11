O Novo Aeroporto Internacional de Luanda António Agostinho Neto (NAIL), cuja construção começou em 2013, e que custou 2,8 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros), é esta sexta-feira inaugurado.

A obra começou com uma parceria público-privada, desfeita em 2017, e o Estado angolano assumiu a partir de então o projeto como um investimento público, com um financiamento da China de 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros).

O NAIL, localizado no distrito de Bom Jesus, município de Icolo e Bengo, situado a 42 quilómetros do centro da cidade de Luanda, está inserido numa área total de 75 quilómetros quadrados, projetado para acolher o maior avião comercial do mundo, de categoria F (Airbus – A380), com a capacidade de transportar cerca de 15 milhões de passageiros por ano, dos quais 10 milhões passageiros internacionais e os restantes domésticos.

Com duas pistas paralelas, placa de estacionamento de aeronaves, placa de manutenção, placa de carga, placa de isolamento, tem projetado o manuseio de um volume de carga anual de 130 mil toneladas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o segmento de carga, existem já operadores e despachantes que manifestaram interesse, nomeadamente a TAAG, DHL, FedEx, Etiopian Cargo, Tuskish Cargo.

Relativamente ao atual Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, no centro de Luanda, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, anunciou à imprensa, em setembro passado, que vai continuar operacional, para voos especiais, mais curtos, executivos, atividade de transporte aéreo não comercial, podendo servir também para manutenção e formação.

A nova infraestrutura terá também uma academia nacional de aviação civil.

Segundo Ricardo de Abreu, o custo de investimento “não é muito” para a dimensão e relevância do projeto, em termos de retorno para a economia angolana.