A Altice International e a Altice France acabaram de emitir um comunicado ao mercado em que informam que uma parte “substancial” dos trabalhos da auditoria forense aos contratos com as empresas de Hélder Vaz Antunes, um dos principais arguidos da Operação Picoas, já está concluída e “não se espera qualquer impacto material nas demonstrações financeiras da Altice International e da Altice France.

O trabalho de investigação, a cargo dos assessores jurídicos externos Ropes & Gray e DLA Piper France e com a ajuda de auditores forenses especializados da Ernst & Young e da Accuracy, detetou que os contratos sob suspeita na investigação criminal do Departamento Central de Investigação e Ação Penal “representam aproximadamente menos de 2% das despesas totais da Altice France” e cerca de “6% das despesas totais da Altice International (principalmente em Portugal)”, lê-se no comunicado.

Como afirmado em comunicados anteriores, as duas empresas do Grupo Altice garantem ao mercado que o processo de mudança de fornecedores continua em curso e que “o plano de transição” estará concluído “até ao final de 2023.

A Altice International e a Altice France assinalam ainda que a Altice Portugal foi reconhecida no processo penal em curso com o “estatuto de vítima”. Uma referência ao facto de o Tribunal Central de Instrução Criminal ter

aceite o pedido de constituição de assistente daquela empresa e da Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, como o Observador revelou em primeira mão.

Finalmente, as duas sociedades do Grupo Altice enfatizam que estão a reforçar o Código de Ética do grupo e as políticas de compliance, com ênfase nas questões específicas de “conflitos de interesse”, “due diligence de terceiros” e “realização de transações imobiliárias”, entre outros temas.

“A Altice International e a Altice France defendem os mais elevados padrões de ética e conformidade e não toleram comportamento inadequado de qualquer tipo”, conclui.