Vários laboratórios veterinários dos Estados Unidos estão a investigar uma misteriosa doença respiratória que está a provocar a morte de cães em vários estados, escreve o New York Times. A doença manifesta-se nos animais através de tosse, febre, letargia e perda intermitente de apetite.

A doença está a levar à hospitalização de cães e mesmo à morte de animais mais velhos e com doenças anteriores. Muitos apresentam quadros de pneumomia, que progridem muito rapidamente (entre 24 e 36 horas).

Já foram reportados casos em cinco estados: três da costa leste (Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island), um da zona central dos EUA (Colorado) e outro na costa oeste (Oregon), pelo que, avisam os especialistas, a doença está disseminada pelo território norte-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os especialistas não sabem se a doença é causada por uma bactéria ou por um vírus, mas o mais provável é que tenha origem viral, uma vez que os sintomas não cedem perante a administração de antibióticos,

Embora não haja uma contagem oficial do número de infeções, os veterinários garantem que o número de cães com os sintomas descritos tem vindo a aumentar nos últimos meses. Só no Oregon, já foram identificados mais de 200 casos desde agosto, segundo o Departamento de Agricultura estadual, que pede aos donos de animais de estimação que contactem os veterinários se o seu cão estiver doente e apela aos veterinários que reportem os casos que lhes cheguem.

“A comunidade veterinária como um todo está meio assustada”, disse ao NYT Lindsey Ganzer, diretora de uma clínica veterinária da cidade de Colorado Springs.

À Associated Press, o diretor do Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade Estadual de Oregon sublinhou que as pessoas devem garantir que seus animais de estimação tenham as vacinas em dia, incluindo aquelas que protegem contra várias doenças respiratórias.