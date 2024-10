Siga aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

O provável sucessor de Hassan Nasrallah na liderança do Hezbollah foi morto nos ataques israelitas de quinta-feira ao sul de Beirute, escreve o Haaretz, citando o jornal saudita Al Arabiya.

Hashem Safieddine, que era o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah — e considerado o favorito para suceder a Nasrallah na liderança do grupo xiita libanês — morreu na sequências dos bombardeamentos israelitas.

À Reuters, fontes oficiais libanesas confirmam apenas que Safieddine está incontactável desde o ataque que Israel levou a cabo na noite de quinta-feira contra o sul da capital libanesa, uma zona onde se concentram responsáveis do Hezbollah, e a mesma zona onde foi morto, há uma semana, o lídero do Hebzollah, Hassan Nasrallah.

Uma fonte libanesa disse à Reuters que os constantes ataques israelitas sob aquela área (conhecida por Dahiyeh) têm impossibilitado o trabalho das equipas de resgaste, pelo que ainda não foi possível confirmar a morte de Safieddine.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Até este momento, nem Israel nem o Hezbollah confirmaram a morte do atual chefe do Conselho Executivo do Hezbollah. Do lado de Israel, o tenente-coronel Nadav Shoshani disse esta sexta-feira que os militares ainda estavam a avaliar as consequências dos ataques aéreos de quinta-feira à noite, que Telavive diz terem tido como alvo o quartel-general da inteligência do Hezbollah. O grupo xiita mantém-se em silêncio.