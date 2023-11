O número de beneficiários do subsídio de desemprego totalizou 133.980 em outubro, um aumento em quase 10.000 comparando com o mês homólogo, mas um decréscimo em 5.206 face a setembro, segundo dados oficiais.

Segundo a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego em outubro foi de 133.980, um aumento de 9.944 subsídios processados (8,0%) face ao mesmo mês do ano anterior. Já em termos mensais, ocorreu um decréscimo de 3,7% (menos 5.209 subsídios de desemprego).

Tendo em conta a totalidade das várias prestações de desemprego (subsídio de desemprego e subsídio social inicial e subsequente), o número de beneficiários foi de 170.446 em outubro, uma diminuição de 3,4% em comparação com setembro, enquanto, face ao período homólogo, verificou-se um aumento de 5,3%. O valor médio das prestações de desemprego foi de 588,79 euros em outubro.

Quanto ao subsídio social de desemprego inicial, esta prestação foi processada a 6.085 beneficiários, uma queda em cadeia de 5,4%, mas um acréscimo homólogo de 11,7%. Por sua vez, o subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 22.570 beneficiários, uma diminuição de 1,7% face a setembro e de 11,4% em termos homólogos.

As prestações de desemprego foram maioritariamente requeridas por mulheres (58,6%), correspondendo a 99.843 beneficiárias e a 70.623 beneficiários (41,4%).

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou em outubro pelo quarto mês consecutivo, subindo 4,9% em termos homólogos e 1,1% em cadeia, para 303.356, segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).