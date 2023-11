A Global Media vai avançar com um novo despedimento coletivo, que pode envolver cerca de 150 trabalhadores, avança o Público. O grupo, que detêm os jornais JN e DN e a rádio TSF, comunicou essa intenção na tarde desta quinta-feira aos delegados sindicais, justificando que a intenção da administração é “contrariar uma situação financeira que dizem ser ‘muito complicada’”.

O jornal mais afetado será o Jornal de Notícias, onde podem ser despedidos até 30 jornalistas e muitos trabalhadores de outras áreas, como a comercial. Num email enviado à redação, depois de terem sido convocadas pela administração e receberem a informação da administração, as duas delegadas sindicais do JN esclarecem os colegas que alertaram sobre a “impossibilidade de se continuar a fazer um jornal como o JN com a machadada nos já parcos recursos que pode representar a anunciada intenção”. O jornal convocou para esta sexta-feira às 15h30 um plenário de redação.

Questionada pela agência Lusa, uma das delegadas sindicais referiu que não tinha mais dados a acrescentar sobre o assunto, porque a administração do Global não apresentou mais detalhes, nomeadamente o número de trabalhadores que podem ser afetados pelo despedimento. Algo que o Público apontou para os tais 150.

O DN, que recentemente mudou de direção e reforçou a sua reduzida redação de pouco mais de 20 pessoas com um novo jornalista na chefia de redação, um grande repórter e três jornalistas, parece ficar a salvo nos cortes editoriais. Sobre O Jogo, nada se sabe. Mas na TSF haverá mudanças, apurou o Observador.

A sociedade participada Páginas Civilizadas passou a ser maioritária na Global Notícias depois do Grupo Bel ter vendido a sua posição e Marco Galinha ter deixado as funções de presidente da comissão executiva.