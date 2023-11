Na altura do sorteio, o Grupo F da Liga dos Campeões foi rapidamente apelidado de “grupo da morte”. E não tem desiludido: à entrada para a penúltima jornada da fase de grupos, Borussia Dortmund, PSG, AC Milan e Newcastle podiam todos seguir para os oitavos de final, cair para a Liga Europa ou ser completamente afastados das competições europeias. E parte de tudo isso jogava-se esta terça-feira, em Paris, com os franceses a receberem os ingleses.

De um lado, o PSG surgia no segundo lugar do grupo, com seis pontos ao longo de duas vitórias em duas derrotas em quatro jornadas; do outro, os ingleses surgiam no último lugar do grupo, com quatro pontos ao longo de uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jornadas. Ambos jogavam com o que acontecia à mesma hora em Milão, onde o AC Milan defrontava o Borussia Dortmund, mas algo era certo — o Newcastle estava proibido de perder no Parque dos Príncipes se ainda quisesse sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os franceses regressavam ao futebol europeu depois de uma goleada em casa contra o Mónaco, onde Gonçalo Ramos foi titular e marcou, e não tinham grande margem para escorregar na Liga dos Campeões: até tendo em conta uma Ligue 1 onde a liderança tem sido constantemente ameaçada pela boa temporada do Nice. “Precisamos muito dos adeptos, precisamos de um estádio mais apaixonado do que o normal. Vamos jogar este jogo como se fosse uma final. A este nível, os jogos em casa são jogos-chave”, explicou Luis Enrique na antevisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, o treinador espanhol lançava Dembélé, Kolo Muani e Mbappé no trio ofensivo, com Manuel Ugarte e Danilo Pereira a serem ambos titulares, e deixava Vitinha e Gonçalo Ramos no banco. Do outro lado, num Newcastle que vinha de uma goleada imposta ao Chelsea, Eddie Howe apostava em Isak, Anthony Gordon e Miguel Almirón, com Bruno Guimarães a ser o maestro de um meio-campo que também contava com Joelinton e Lewis Miley.

We Are United. ???????? pic.twitter.com/7KF51AR7r5 — Newcastle United FC (@NUFC) November 28, 2023

Os ingleses abriram o marcador ainda dentro da meia-hora inicial, por intermédio de Isak (24′), e estiveram na frente da partida durante praticamente todo o tempo regulamentar. Luis Enrique só mexeu por volta da hora de jogo, lançando Vitinha e Bradley Barcola, e nem o all in feito com as entradas de Gonçalo Ramos e Marco Asensio parecia desbloquear uma noite em que o PSG não conseguiu vincar a superioridade perante o Newcastle.

O momento decisivo, porém, apareceu já bem dentro dos descontos: com recurso ao VAR, o árbitro da partida assinalou mão na bola de Tino Livramento na área inglesa e Mbappé, na conversão da grande penalidade, não falhou e resgatou um ponto para os franceses (90+8′). O Borussia Dortmund venceu o AC Milan no outro jogo do grupo (1-3), o que significa que os alemães estão desde já apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões e que as restantes três equipas vão discutir a outra vaga na última jornada.