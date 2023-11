Cento e dezanove. O número é o passaporte da Arábia Saudita para mais um feito: a capital do país do Médio Oriente vai receber a Exposição Universal de 2030. Os concorrentes diretos, Busan (Coreia do Sul) e Roma (Itália), tiveram 29 e 17 votos, respetivamente, o que tornou Riade o destino da Expo 2030 ao conquistar 119 votos, mais de dois terços dos 165 totais.

O Bureau International des Expositions (BIE) anunciou, esta terça-feira, que a capital da Arábia Saudita será palco do evento e a notícia foi em festa: desde a comemoração no momento do anúncio aos longos minutos de um espetáculo de luzes e fogo de artifício.

“Estamos imensamente orgulhosos com este resultado. É uma expressão da confiança da comunidade internacional naquilo que temos para oferecer e estamos empenhados em corresponder às expectativas “, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan al-Saud, logo após o anúncio.

