Irina Dvizova, de 42 anos, e Dayana, de 15, mãe e filha, foram encontradas mortas na Turquia, num terreno à beira de uma estrada, perto de um resort em Bodrum. O ex-marido, segurança de um empresário ucraniano, é o principal suspeito e alvo de uma operação de buscas internacional. E o filho mais novo de ambos está desaparecido.

De acordo com o Daily Mail, os corpos das vítimas foram encontrados a poucos metros um do outro, enrolados em lençóis e amarrados com cordas, na região onde a família vivia.

Mãe e filha estiveram alguns dias sem dar notícias e os familiares, preocupados com a falta de contacto, deslocaram-se à casa da família, onde se aperceberam da presença de vestígios de sangue no sofá. A queixa à polícia levou ao início da investigação que, através de câmaras de segurança, permitiu localizar um carro a sair da residência e acabou por levar as autoridades até aos corpos das vítimas.

As autoridades consideram que o ex-marido de Irina Dvizova é o principal suspeito dos homicídios, já que o casal se desentendeu por causa da custódia do filho de cinco anos. Aliás, de acordo com o Daily Mail, Andrey Kuslevich, de nacionalidade lituana e que trabalhou para um empresário ucraniano, era procurado na Rússia por ter fugido após uma detenção por alegado roubo. Mas antes, Irina Dvizova já tinha pedido à justiça que proibisse o marido de se aproximar da criança.

Após o homicídio de mãe e filha, as autoridades prosseguem a investigação e aguardam a autópsia, e não só deram início a uma busca internacional como estão à procura da criança de cinco anos que se mantém desaparecida e que estará com o pai.