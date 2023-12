Não tem dúvidas de que alguém “contornou regras para agradar ao poder”, mas mete as mãos no fogo por Marcelo Rebelo de Sousa e diz que o Presidente “não meteu uma cunha”, mesmo que o filho o tenha feito. São estas as considerações de Luís Marques Mendes sobre o caso das gémeas este domingo. No habitual espaço de comentário que ocupa na SIC, assegurou que é necessário perceber se as “regras clínicas aplicáveis a esta situação foram respeitadas” e destacou o “silêncio incompreensível” do então diretor clínico do Hospital de Santa Maria.

Para Marques Mendes, “um pai não pode ser culpado das ações de um filho” e a inocência que atribui ao Presidente da República não transita para o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa. “Acho que o filho escreveu ao pai para meter cunha e isso é inaceitável, agiu com imaturidade e devia ter-se abstido para não comprometer a imagem do presidente”. O comentador afirma que o Presidente agiu neste caso com imparcialidade: “Enviou esta documentação para o Governo como manda todos os pedidos que chegam a Belém, não descriminou nem favoreceu ninguém. Acho que perante os factos o presidente não pediu nenhum tratamento de favor.”

Apesar de ter assegurado por diversas vezes que “o presidente não meteu uma cunha”, reconheceu que a perceção pública do caso fragiliza o chefe de Estado. Marques Mendes destacou ainda as duas qualidades pessoais de Marcelo que tornam a acusação injusta — “a generosidade e integridade”, afirmando que o presidente “ajuda os mais pobres” e “não é de compadrios”. Ainda sobre as gémeas, lamentou que no meio da mediatização se “fale pouco da parte das crianças”.

