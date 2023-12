Caso das gémeas. IL quer ouvir o filho do Presidente da República. “O pior que pode acontecer para a democracia é perdurar a dúvida”

IL vai avançar com requerimento para ouvir filho de Marcelo. Rui Rocha diz que se requerimento for chumbado, há que “concluir que há intenção clara e deliberada do PS de impedir” esclarecimentos.