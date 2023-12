Duas semanas depois de a Sports Illustrated ter sido acusada de utilizar a inteligência artificial para gerar artigos, o diretor executivo da revista de desporto norte-americana foi despedido. Segundo o Arena Group, que detém a Sports Illustrated, o despedimento de Ross Levinsohn teve como objetivo “melhorar a eficiência operacional e as receitas da empresa”.

A decisão do conselho de administração do Arena Group foi anunciada esta segunda-feira, em comunicado, avançando ainda que Manoj Bhargava foi nomeado para o lugar de diretor executivo da revista. Segundo o The Guardian, nas razões que levaram ao despedimento de Levinsohn não há nenhuma menção ao escândalo de IA.

A 27 de novembro, o site de ciência e tecnologia Futurism publicou uma investigação onde alertava para o facto de a Sports Illustrated ter publicado artigos escritos por autores falsos, cujas fotografias de perfil estavam à venda em plataformas de imagens criadas por inteligência artificial, acusando assim a revista de ter escrito artigos com recurso a ferramentas como o ChatGPT.

O Arena Group rapidamente negou as acusações e apagou as publicações, defendendo que os artigos em questão tinham sido comprados à AdVon Commerce, uma empresa de publicidade que desenvolve soluções de comércio eletrónico com IA.

“Hoje foi publicado um artigo que alegava que a Sports Illustrated publicava artigos gerados por IA. De acordo com a nossa investigação inicial, isso não é exato”, escreveu um porta-voz do Arena Group numa declaração emitida a 27 de novembro.

“Alguns dos artigos de comércio eletrónico da AdVon foram publicados em determinados sites da Arena. Monitorizamos continuamente os nossos parceiros e estávamos a meio de uma análise quando estas alegações foram levantadas. A AdVon garantiu-nos que todos os artigos em questão foram escritos e editados por humanos… No entanto, soubemos que a AdVon fez com que os escritores utilizassem um pseudónimo em certos artigos para proteger a privacidade do autor — ações que condenamos veementemente — e estamos a remover o conteúdo enquanto a nossa investigação interna continua e, desde então, terminámos a parceria”, acrescentou.

Entre os perfis falsos estava a suposta autora Sora Tanaka: “Sora sempre foi uma guru do fitness e adora experimentar diferentes alimentos e bebidas. A senhora Tanaka está entusiasmada por trazer a sua experiência em fitness e nutrição para a equipa de análise de produtos e promete trazer-lhe apenas o melhor dos melhores”, podia ler-se na sua página de autor.