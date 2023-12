O lançamento estava marcado para esta segunda-feira, pelas 20h14 (01h14 em Lisboa), no Centro Espacial John F. Kennedy da NASA, na Florida, mas “um problema no solo” levou ao seu adiamento. A secreta nave espacial robótica X-37B deverá descolar a bordo de um foguetão SpaceX Falcon Heavy até, pelo menos, esta terça-feira à noite.

A decisão de adiar o lançamento foi partilhada nas redes sociais da SpaceX. Segundo a CNN International, “um problema no solo” pode indicar um problema com a plataforma de lançamento do foguetão ou com os sistemas de abastecimento de combustível.

A próxima oportunidade para lançar com sucesso o foguetão é agora apontada para as 20h14 (01h14 em Lisboa) desta terça-feira. Esta será a sétima missão experimental do avião espacial X-37B e o lançamento marcará a primeira vez que este apanha boleia de um SpaceX Falcon Heavy, em tempos o foguetão mais poderoso do mundo depois da sua estreia em 2018.

Apesar de muitas das tarefas do X-37B serem confidenciais, a CNN avançou que a missão tem como um dos objetivos realizar experiências para compreender como melhorar as operações espaciais atuais e futuras e “ultrapassar os limites do possível”. Entre elas está a Seeds-2 que visa encontrar formas de sustentar os astronautas em futuras missões no espaço profundo. Esta experiência “expõe as sementes de plantas ao ambiente de radiação rigoroso dos voos espaciais de longa duração”.

De acordo com a Força Espacial dos EUA, citada pelo canal televisivo, as experiências também “incluem a operação do avião espacial reutilizável em novos regimes orbitais, a experimentação de futuras tecnologias de consciencialização do domínio espacial e a investigação dos efeitos da radiação nos materiais fornecidos pela NASA”.