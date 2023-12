O FC Porto visita o Sporting, na segunda-feira, no clássico da 14.ª jornada da I Liga, sem um plano especial para condicionar o futebolista ‘leonino’ Viktor Gyökeres, vincou este domingo o treinador portista Sérgio Conceição.

Há que olhar para o avançado do Sporting da mesma forma que temos de olhar para o Marcus Edwards, o Pedro Gonçalves, o Paulinho, caso jogue, e o Francisco Trincão. Ou seja, atentar nas características individuais desses atletas, nos espaços que ocupam e naquilo que gostam no seu jogo para se sentirem confortáveis e poderem colocar o seu potencial em campo. Há que nos precaver disso dentro da nossa organização”, referiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à ‘cimeira’ de líderes do campeonato.

Sporting e FC Porto, empatados na liderança da I Liga, com 31 pontos, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve, numa 14.ª jornada que traz ainda a visita deste domingo do atual campeão nacional Benfica, terceiro, com 30, ao Sporting de Braga, quarto, com 29.

“Independentemente da fase das equipas e das pontuações, são sempre jogos grandes. Sabemos que é um desafio de Liga dos Campeões e exigirá que estejamos ao mais alto nível em todos os momentos, e na questão da mentalidade. Esperamos estar à altura do jogo, que vale seis pontos, mas não é nesta fase que se decidem campeonatos”, notou.

Com três vitórias consecutivas na prova, os ‘dragões’ capitalizaram as recentes derrotas sofridas pelos ‘leões’ nos terrenos de Benfica (2-1, da 11.ª ronda) e Vitória de Guimarães (3-2, da 13.ª) para se juntarem ao conjunto comandado por Rúben Amorim na liderança.

“É um Sporting diferente. Um avançado da qualidade do Paulinho estar no banco ou não jogar muitas vezes de início quer dizer alguma coisa. O opositor é muito equilibrado em todos os aspetos e momentos do jogo. Estamos à espera de um Sporting competente e muito competitivo, com uma ou outra variante, mas isso faz parte da estratégia”, referiu.

Questionado sobre o impacto do avançado sueco Gyökeres, que chegou esta época ao clube de Alvalade e soma 16 golos e cinco assistências nos 19 encontros disputados em todas as competições, Sérgio Conceição valorizou as dinâmicas atacantes do oponente

O processo ofensivo do Sporting é rico: envolve muito os alas, que também jogam muito bem no apoio e nas costas do nossos médios, enquanto o avançado explora muito bem a profundidade. Eles têm uma panóplia de características fáceis de perceber, mas difíceis de travar. Têm largura e atacam bem a profundidade. Isso é difícil de parar”, descreveu.

O treinador reconheceu a urgência de o FC Porto demonstrar “consistência e solidez na conquista de pontos” no campeonato, após ter garantido a 14.ª presença da sua história nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao impor-se na receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk (5-3), na quarta-feira, da sexta e última jornada do Grupo H da prova.

“Tem de haver um equilíbrio grande, até porque está tudo relacionado. Quando temos a bola, há que estar preparados para defender, porque é também nesses momentos que o Sporting cria perigo através de contra-ataques e ataques rápidos. Quando não a temos, vamos ter de estar preparados para explorar os espaços que deixarem. Não poderá é só prevalecer a organização defensiva ou o processo ofensivo na nossa estratégia”, frisou.

Com queixas manifestadas no tornozelo direito nos instantes finais do último encontro, o defesa central e capitão Pepe voltou este domingo a trabalhar com limitações, ladeia Marcano e Gabriel Veron no boletim clínico ‘azul e branco’ e permanece em dúvida para o ‘clássico’.