A ocasião era tão especial que Pep Guardiola até colocou um fato, uma camisa e uma gravata. Aperaltou-se para a final do Mundial de Clubes e viu o Manchester City golear o Fluminense para conquistar a competição pela primeira vez — sendo que ele, a título individual, levantou o troféu pela quarta ocasião e tornou-se o treinador mais bem sucedido da prova.

Depois de ganhar o Mundial de Clubes com o Barcelona, em 2009 e 2011, e com o Bayern Munique, em 2013, o espanhol voltou a subir ao degrau mais alto do futebol internacional com o Manchester City. Acima de tudo isso, concluiu um ano praticamente perfeito em que os ingleses conseguiram juntar Premier League, Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes, falhando apenas a Taça da Liga e a Community Shield.

De forma global, Pep Guardiola chegou ao 37.º título da carreira, atingindo uma média de dois troféus por temporada — só Alex Ferguson conquistou mais, 49, ainda que ao longo de uns extensos 39 anos enquanto treinador. Mircea Lucescu surge logo a seguir, com 35 títulos ao longo de 43 épocas.