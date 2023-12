Premier League, Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, Mundial de Clubes. O Manchester City venceu o Fluminense em Jeddah, na Arábia Saudita, e completou um 2023 quase perfeito em que conquistou todas as principais competições em que esteve inserido — para assumir ainda mais o estatuto sempre volátil e complexo de melhor equipa de futebol do mundo.

Os ingleses chegaram à final depois de eliminarem os japoneses do Urawa Reds na meia-final e defrontaram o Fluminense, que tinha afastado o Al Ahly do Egito e estava no Mundial de Clubes na sequência da conquista da Taça Libertadores. E se Bernardo Silva tinha sublinhado o acumular de jogos num calendário já muito apertado na antevisão da meia-final, Pep Guardiola preferiu ressalvar o prestígio da competição e a ideia de que o Manchester City não sabe quando volta a disputar o título de campeão mundial de clubes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É muito difícil estar aqui. Ganhar a Libertadores, ganhar a Liga dos Campeões… Ambas são competições muito difíceis. O Mundial de Clubes é algo que dura para sempre. Não sei se voltaremos a jogar uma final do Mundial. Os jogadores estão prontos e sabem o quão importante é este jogo. Tenho noção do talento e da qualidade do Fluminense e sei do que são capazes, já venceram equipas da Argentina, da Colômbia, do Uruguai. Conheço os jogadores e respeito-os, jogam muito bem. Têm cinco ou seis jogadores acima dos 37 anos, incluindo o Marcelo, sabem bem controlar as emoções. Jogam o típico futebol brasileiros dos anos 70, 80 e início dos anos 90, altura em que o Brasil conquistou o Campeonato do Mundo”, explicou o treinador espanhol.

Já Fernando Diniz, que ao longo da semana foi muito comparado ao próprio Pep Guardiola pela imprensa inglesa, rejeitou as ligações — mas disse compreender a ideia. “Ambos adoramos o ‘jogo bonito’, mas a forma como a nossa equipa e a do City são construídas é diferente. O orçamento deles também é diferente. Este é o jogo mais singular dos torneios internacionais. Vamos defrontar uma das maiores equipas da história do futebol e um dos maiores treinadores, é um grande desafio para nós. É algo com que sonhamos desde que cheguei ao Fluminense”, atirou o técnico brasileiro.

Neste contexto e ainda sem os lesionados Haaland e Jérémy Doku, Guardiola lançava Rúben Dias e Bernardo no onze inicial, apostando ainda no jovem Rico Lewis e deixando Matheus Nunes no banco. Do outro lado, Diniz colocava Keno, Ganso e Jhon Arias no apoio a Germán Cano, com o muito experiente Felipe Melo a surgir no eixo defensivo e Marcelo na esquerda da defesa.

O City entrou no jogo praticamente a ganhar: num dos primeiros lances da final, Nathan Aké rematou de fora de área e acertou no poste, com Julián Álvarez a surgir a desviar com o peito para abrir o marcador na recarga (1′). A ideia mais próxima de um empate do Fluminense aconteceu pouco depois do quarto de hora, quando Ederson fez falta sobre Cano no interior da grande área inglesa (17′), mas o lance foi anulado porque o avançado estava fora de jogo num ponto anterior da jogada.

Pouco depois, o segundo golo. Rodri descobriu Phil Foden na área, o inglês tentou cruzar rasteiro e Nino, na tentativa de intercetar o lance, acabou por trair Nino e desviar para a própria baliza (27′). O Fluminense ainda ameaçou o golo, com Jhon Arias a cabecear na sequência de um canto e Ederson a defender (41′), e o City respondeu com um remate de Grealish que Fábio parou (42′) — mas os ingleses foram mesmo para o intervalo a vencer por dois golos.

Fernando Diniz mexeu no início da segunda parte, trocando Keno por John Kennedy, e Bernardo teve desde logo uma boa oportunidade para aumentar a vantagem com um cabeceamento numa recarga a um remate de Foden (48′). O mesmo Foden também poderia ter marcado logo depois, ao atirar para defesa de Fábio (53′), e o treinador brasileiro lançou Diogo Barbosa, Alexsander e Lima à passagem da hora de jogo, com Guardiola a responder e a trocar Lewis por Kovacic.

O xeque-mate apareceu já nos últimos 20 minutos: Rodri recuperou a bola, lançou Álvarez na esquerda e o argentino cruzou rasteiro para Foden desviar oportunamente na área (72′). Até ao fim, Álvarez ainda teve tempo para bisar e fechar a goleada com um remate cruzado (88′). O Manchester City goleou o Fluminense na Arábia Saudita e conquistou o Mundial de Clubes pela primeira vez, juntando-o à Premier League, à Taça de Inglaterra, à Liga dos Campeões e à Supertaça Europeia para terminar um 2023 praticamente perfeito.