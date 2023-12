Em atualização

Odete Santos, ex-dirigente do PCP, ex-deputada e militante do PCP, morreu aos 82 anos, anuncia o partido em comunicado.

Maria Odete Santos tornou-se militante do PCP em 1974, fez parte do Comité Central do PCP de 2000 a 2012 e foi deputada à Assembleia da República de novembro de 1980 a abril de 2007. No partido, integrou ainda a comissão da concelhia de Setúbal e a direção da Organização Regional de Setúbal e depois do 25 de Abril a seguir ao 25 de Abril de 1974 integrou a comissão administrativa da Câmara Municipal de Setúbal. Foi ainda membro da Assembleia Municipal de Setúbal de 1979 a 2009, onde presidiu de 2002 e a 2009.

Na Assembleia da República, destacou-se em várias áreas de defesa dos direitos dos trabalhadores e das mulheres, em particular no combate que travou contra o aborto clandestino e na defesa da despenalização da interrupção voluntária da gravidez.

Nascida a 26 de abril de 1941 na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, rumou a Setúbal para o liceu e licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo exercido advocacia durante vários anos.

“Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na ação de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do PCP”, escreve o comité central do partido em comunicado.

O PCP recorda ainda a histórica militante como uma “mulher de cultura” que “desde muito jovem teve intervenção cultural e antifascista em associações de cultura e recreio do distrito de Setúbal, nomeadamente no Clube de Campismo de Setúbal” e refere que “foi esse ativismo e intervenção que suscitaram a perseguição da PIDE/DGS”.

É autora dos dos livros “Em Maio há cerejas” (Ausência, 2003) e “A Bruxa Hipátia – o cérebro

tem sexo?” (Página a Página, 2010), e de uma coletânea de poesia “A argamassa dos poemas”. Nos anos 2004 e 2005 participou em teatro de revista no Parque Mayer, além de ter sido impulsionadora da criação do Teatro de Animação de Setúbal, onde representou conhecidos dramaturgos.