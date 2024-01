O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta segunda-feira, as ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo, até terça-feira, devido às previsões de chuva, vento e agitação marítima.

Nas ilhas das Flores e Corvo, o aviso amarelo, por agitação marítima (ondas de oeste, passando temporariamente a noroeste), iniciou-se às 11h06 locais (12h06 em Lisboa) desta segunda-feira e é válido até às 23h00 locais de terça-feira (00h00 de quarta-feira em Lisboa).

O IPMA também colocou as duas ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo devido ao vento (direção de sul, rodando para sudoeste), entre as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) e as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de terça-feira.

Na terça-feira, devido à previsão de precipitação “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, as ilhas das Flores e do Corvo também vão estar sob aviso amarelo entre as 14h00 locais (15h00 em Lisboa) e as 20h00 locais (21h00 em Lisboa).

Entretanto, a Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa também alertaram para um “agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima”, entre segunda e quarta-feira.

“A agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com altura significativa que poderá atingir os sete metros, podendo a altura máxima atingir aproximadamente 13 metros, com período médio a variar entre 14 e 16 segundos. A previsão do vento aponta para uma intensidade média até 65 Km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 120 Km/h, provenientes do Sul”, indicaram num comunicado.

Assim, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam “um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras”, e alertam que os cuidados devem ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Recomendam ainda reforçar-se a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitarem-se passeios junto ao mar, à orla costeira, nas arribas e nas praias. “Desaconselha-se vivamente a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas”, acrescentam.

O IPMA já tinha colocado as duas ilhas sob aviso amarelo, pela previsão de agitação marítima (ondas de oeste, passando temporariamente a noroeste) entre as 19h19 locais (20h19 em Lisboa) de domingo e as 07h00 locais (06h00 em Lisboa) de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.