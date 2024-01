Um homem, de 28 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado matar o senhorio quando este tentava cobrar a renda, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão por tentativa de homicídio, ocorrida, na terça-feira à tarde, na zona de Vila Nova de Milfontes.

“Quando a vítima, um homem de 60 anos, abordou o agressor com o intuito de cobrar o valor correspondente ao arrendamento de uma habitação, gerou-se uma discussão entre ambos”, revelou.

Segundo a PJ, o alegado agressor aproveitou a distração da vítima e “empurrou-a do patamar das escadas, correspondente ao 1.º piso, causando a sua queda aparatosa”.

Depois, relatou esta polícia de investigação criminal, o homem “desceu as escadas e, já junto da vítima, prostrada e sem capacidade de reação, agrediu-a várias vezes com um objeto contundente no crânio”.

As agressões provocaram “politraumatismos e ferimentos cranianos” na vítima, que foi “conduzida ao hospital, em perigo de vida, onde se encontra internada na Unidade de Cuidados Intensivos”, acrescentou.

O detido, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.