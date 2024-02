No dia em que arrancam os debates entre os líderes dos oito partidos com representação parlamentar, a Rádio Observador apresenta a sua nova Tarde Política. É um espaço de grande informação, diariamente das 17h às 19h, para seguir tudo sobre as campanhas eleitorais deste ano, conduzido por Miguel Videira e Vanessa Cruz, com comentários de Bruno Vieira Amaral, Judite França, Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes e Miguel Santos Carrapatoso.

Além de todo o noticiário relativo aos partidos políticos, estreamos o Tira-Teimas, um debate diário entre representantes dos oito partidos, que vai para os ar depois da síntese das 18h30. Esta segunda-feira teremos frente a frente Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e Pedro Delgado Alves, membro do secretariado nacional do PS e vice do grupo parlamentar.

Também arrancamos pelas 17h10 com o Prometer é fácil, um espaço de escrutínio das promessas eleitorais, para avaliar se são irrealistas, se resultaram nalgum contexto e quanto custam.

Outro ponto alto em cada tarde será o Caça ao Voto, com o diretor-executivo, Miguel Pinheiro, o editor de Política, Rui Pedro Antunes, e o editor-adjunto de Política, Miguel Santos Carrapatoso. Pelas 18h07 vão diariamente analisar quem está a ganhar e a perder votos, nos debates televisivos e nas principais ações de campanha.

O Direto ao assunto, espaço de entrevista aos protagonistas da atualidade política, passa a ir para o ar às 17h15.

Esta prioridade à informação política em horário nobre leva a algumas outras alterações nos horários da nossa programação. O Fora do Baralho, programa semanal de política com João Marques de Almeida, Jorge Fernandes, Luís Aguiar-Conraria e Susana Peralta, passa a estrear às sextas-feiras às 19h (com repetição ao sábado às 9h e às 20h). A Vichyssoise, programa da nossa secção de política, passa a ir para o ar à quinta-feira depois das notícias das 19h. Este será também o novo horário dos nossos programas Justiça Cega, que transita para as terças-feiras ao fim do dia, e de E o Resto é História, quartas ao fim da tarde.

O Porque Sim não é Resposta, com Eduardo Sá, passa a ir para o ar ligeiramente mais cedo, às 16h45. Também o Encontro com a Beleza, o Aprender a Comer, o O que é que Sucede e o Pro Bono são antecipados para as 16h35. E o E o Campeão é… passa a ir para o ar diariamente às 12h30.