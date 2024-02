Rita Matias, do Chega, e Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, estiveram em debate no programa Tira-Teimas, do Observador, com troca de ataques em temas como a habitação e a banca, mas também com uma troca de argumentos sobre a Palestina, com Rita Matias a assumir que tem uma posição divergente da maioria do partido liderado por André Ventura.

O dirigente do Bloco de Esquerda acusou o Chega de ser um “partido de direita que diz tudo e o seu contrário“, em que “as propostas têm dias” — e deu o exemplo de uma proposta do Bloco de Esquerda para impedir uma nova injeção no Novo Banco e em que, “em 12 horas”, o Chega “votou a favor, contra e absteve-se”.

“Quando chega a hora de defender os donos da economia portuguesa, os fundos imobiliários estrangeiros, os acionistas e as empresas privatizadas o Chega é coerente, em tudo o resto tem dias“, insistiu, sublinhando que tem uma “política titubeante e ziguezagueante” em assuntos como a habitação e a saúde.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.