Há vida para lá do apito final do árbitro que manda toda a gente para casa após 90 minutos de visita a um mundo à parte. No regresso, a realidade e os dilemas do dia a dia estão à porta de casa. Sem a distração da bola a rolar, tomam-se posições e desenvolvem-se opiniões que podem ou não ser expressas no estádio. A Alemanha tem história com bancadas políticas em que as cabeças pensantes não entram em standby face ao mundo lá fora.

Na zona da claque, onde se encontram os adeptos mais fervorosos, mas também os mais empenhados politicamente, ergueu-se, em 2018, uma mensagem: “O Eintracht vive da diversidade”. Naquela altura, existia já um fenómeno que tem mostrado cada vez mais fulgor nos últimos tempos. A Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita, subia o tom dos discursos anti-imigração que continuam a ser reciclados até aos dia de hoje. Peter Fischer, o presidente do clube, chamou “ninhada” à organização. “Enquanto estiver aqui, não vão existir nazis no Eintracht Frankfurt”, assegurou. A AfD defendeu-se chamando “fora de jogo democrático” ao comentário.

Peter Fischer esgotou os 24 anos que durou a sua presidência no início deste mês. Para trás ficou a conquista de uma Liga Europa e de uma Taça da Alemanha, mas a luta do dirigente continua. “O meu desejo na vida não é que o Eintracht Frankfurt volte a ser campeão ou vencedor da Champions. O meu desejo na vida é que essa m**** de nazis desapareça, que expluda no ar, onde quer que seja. Vomitem na cara deles todos os dias. Lutar pela democracia e pela coexistência é fundamentalmente importante para mim”.

Na assembleia geral do Eintracht Frankfurt, Peter Fischer teve sua última participação como presidente do clube. ❤️ Obrigado, Peter! #DankePeter! #SGE #MV2024pic.twitter.com/H7boVibETG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) February 5, 2024

O discurso de Peter Fischer na última Assembleia Geral à frente do clube foi aplaudido pelos adeptos que têm o progressismo a correr-lhes no sangue. A Alemanha, em termos gerais, tem seguido outro caminho. A AfD vai conquistando uma fatia cada vez maior do espaço político, tal como demonstram as sondagens. Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, foi outra figura da Bundesliga a demarcar-se na deportação massiva planeada pelo partido de extrema-direita.

“Somos um clube colorido. Temos 112 nacionalidades connosco. Não há lugar para a discriminação, o racismo e o anti-semitismo no desporto. Qualquer um que não cumpra isso, acabará expulso”, reforçou Fischer. O próximo presidente do Eintracht Frankfurt vai ser Mathias Beck, eleito com 98,9% dos votos na Assembleia Geral mais participada de sempre do clube com 2.500 sócios reunidos. “Não nos afastaremos nem um centímetro dos nossos valores”, reiterou.