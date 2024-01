Quando a firmeza é tática dentro e fora do campo: imigrante Xabi Alonso levanta a voz contra a extrema-direita alemã

Olhemos para o cenário que a rua acolhe nos seus campos. Joga quem quer – os miúdos com as sapatilhas de marca e os que pisam a bola com os pés descalços –, todos se misturam nas equipas e tocam-se nas disputas mais intensas quando chega o momento do quem marcar ganha. Ali, as regras são feitas por todos e respeitadas em unanimidade como consequência de um debate cujo ponto mais complicado da ordem de trabalhos é sempre eleger o guarda-redes. Sócrates ficaria satisfeito por ver os valores que instalou no balneário do Corinthians andam ulular nos ringues. Nas ruas, só dá para o torto quando se tenta impor a lei do mais forte, mas nem aí o silêncio se torna solução. Quando o dono da bola quer jogar sempre por ser proprietário do alvo dos pontapés, a voz do protesto faz-se ouvir. Esta é uma sinédoque da sociedade, sociedade essa que pede ao desporto que não seja político quando ele é político nas raízes.

Estima-se que na última semana 1,4 milhões de pessoas, de acordo com o The Washigton Post, tenham saído à rua um pouco por toda a Alemanha para se manifestarem contra as propostas de deportação massiva da Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita que muitos pedem que seja ilegalizado. O futebol, a quem por vezes é pedido que se afaste destes temas, teve uma palavra a dizer. O treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, espanhol a viver na Alemanha, discordou com as propostas da AfD. O próprio clube divulgou as palavras onde o técnico, em conferência de imprensa, reforçou a necessidade da sociedade assumir um “posicionamento democrático”.