Os rappers norte-americanos Snoop Dogg e Master P avançaram com um processo contra a gigante de supermercados Walmart e a Post Consumer Brands, conhecida pelos cereais Chips Ahoy e Golden Crisp. Os músicos acusam as empresas de conspirarem para sabotar a marca de cereais Broadus Foods, lançada pela dupla em 2022.

No processo, que é citado pela BBC e pelo Guardian, os rappers acusam as empresas de “ações diabólicas” e de sabotagem para “estrangular a Broadus Foods no mercado”.

A Broadus Foods lançou no verão passado os cereais Snoop Cereal. De acordo com Master P, esta é a primeira empresa de cereais nos EUA que é propriedade de negros. Durante o processo, trabalharam em parceria com a Post Consumer Brands (Post) para desenvolver os produtos.

De acordo com a queixa, mais tarde a Post terá demonstrado interesse em comprar “a totalidade” da Brodus Foods — os músicos recusaram. Na teoria dos donos da Broadus Foods, a Post terá, por isso, “essencialmente trabalhado com a Walmart para garantir que nenhum das caixas de cereais Snoop Cereal apareceria nas prateleiras das lojas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Billboard, que foi a primeira a avançar informação sobre o processo, refere a acusação de que as duas gigantes tentaram “impedir o Snoop Cereal de ser vendido ou produzido por qualquer empresas concorrente”. A dupla alega ainda que, na Walmart, os sistemas terão começado a indicar rutura de stock, quando isso não corresponderia à verdade. “Ao contrário de outras marcas de cereais da Post, as caixas de Snoop Cereal estavam nos armazéns durante meses, sem sequer serem disponibilizadas aos clientes”, é possível ler.

Em comentários à Billboard, a Post Consumer Brands disse que estava “entusiasmada com a parceria com a Broadus Foods e que fez investimentos substanciais no negócio”. A companhia diz estar “igualmente desapontada que a procura do consumidor não tenha correspondido às expectativas”. Num reação separada, um porta-voz da Walmart indica que “muitos fatores afetaram as vendas de qualquer produto, incluindo a procura pelo consumidor, a sazonalidade, o preço, para enumerar algumas”. A cadeia de supermercados promete “uma resposta apropriada em tribunal quando receber a intimação”.

Snoop Dogg e Master P dizem que lançaram a marca própria de cereais numa tentativa de “dar diversidade à indústria” e criar um “legado” que pudessem deixar às suas famílias.

Inicialmente, os Snoop Cereal foram lançados com o nome Snoop Loopz, mas a Kellog’s alegou uma violação dos direitos dos cereais Froot Loops, devido à semelhança do nome. No mesmo ano em que foram lançados os cereais, a Broadus Foods lançou uma marca de artigos de pequeno-almoço, a Momma Snoop, com produtos como xarope de ácer e papas de aveia.