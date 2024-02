Ira von Fürstenberg, filha do príncipe austro-húngaro Tassilo von Fürstenberg e de Clara Agnelli, membro do clã italiano dono da Fiat, morreu esta segunda-feira em Roma aos 83 anos, segundo avançou a agência italiana Ansa.

Virginia Carolina Tereza Pancrazia Galdina von Fürstenberg nasceu na capital italiana a 17 de abril de 1940. Com apenas 15 anos casou com o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg. Ao longo da vida dedicou-se a várias atividades, foi atriz, modelo e designer de joias e destacou-se na cena social europeia das décadas de 1960 e 70.

“Eu adoro coisas glamourosas se bonitas. Cresci com elas e, ainda hoje, gosto de coisas glamourosas e de pessoas bonitas. É parte de mim!”, disse Sua Alteza Sereníssima a princesa Ira von Fürstenberg em entrevista à Sotheby’s em 2019, ano em que foi publicada uma biografia sua. Nasceu aristocrata e herdeira. O pai era um príncipe austro-húngaro emigrado em Itália cujo pai foi embaixador do imperador Francisco José em Bruxelas, Madrid e S. Petersburgo. A mãe era irmã de Gianni Agnelli, famoso empresário italiano e dono da Fiat. Ira von Fürstenberg contava, em entrevista ao Financial Times em junho de 2023, que o presente mais divertido que alguma vez recebeu foi dado pela Fiat a propósito do seu primeiro casamento, e consistia num Cinquecento feito especialmente para os noivos e embrulhado com um grane laço.

Passou a infância na Suiça e depois foi para um colégio interno em Inglaterra, na sequência da separação dos pais e para fugir ao escândalo da mãe ter fugido com um conde italiano, conta a Tatler.

Em 1955 casou-se com com o príncipe Alfonso of Hohenlohe-Langenburg e como tinha apenas 15 anos, teve uma dispensa papal. A celebração teve lugar em Veneza e foi um dos acontecimentos sociais da época. Ira foi capa da edição de 17 de outubro da revista Life com uma fotografia onde aparecia vestida de noiva numa gôndola e com o título “princesa Ira, casamento do ano no esplendor veneziano”. O noivo era 15 anosmais velho que ela. O casal foi viver para o México onde nasceram os dois filhos, Christoff e Hubertus. O mais velho viria a morrer aos 50 anos, em 2006, numa prisão tailandesa. O mais novo foi esquiador olímpico e também empresário, fotógrafo e cantor.

Os príncipes divorciaram-se em 1960 e Ira von Fürstenberg voltaria a casar no ano seguinte com o empresário brasileiro Francisco Matarazzo Pignatari, mas este matrimónio também acabou em divórcio em 1964. Pelo meio houve uma disputa judicial com o primeiro marido que a acusou de adultério e só retirou a queixa quando conseguiu a custódia dos filhos, escreve a Ansa. Em 1969 foi concedida a anulação do primeiro casamento.

Entre as décadas de 1960 e 70 investiu numa carreira como atriz e participou em cerca de 30 filmes. Conta ao FT que em 1966 se sentou ao lado do produtor de cinema italiano Dino De Laurentiis num voo, começaram a falar e ele fez-lhe um contrato. O pai não gostou da ideia porque ela envolvia que a filha aparecesse despida no écrã.

Também teve uma carreira na moda. Aos 13 anos já era modelo de Pucci, um amigo da família, foi presidente dos perfumes de Valentino, colaborou com Diana Vreeland, editora de moda da Harper’s Bazaar e da Vogue norte-americanas, teve uma loja de antiguidades em Londres e trabalhou como designer de joias. Foi amiga íntima de Karl Lagerfeld no início da carreira do designer alemão e qualquer associação à designer Diane von Fürtenberg não é pura coincidência. A princesa Ira tinha dois irmãos e o mais velho casou com a designer de moda belga.

A princesa ficou imortalizada em retratos assinados por fotógrafos de renome, como por exemplo, Helmut Newton. Teve amizades com a princesa Margarida e com Rainier do Mónaco, com quem se especulou que terá tido uma relação na década de 1980, depois da morte da princesa Grace. “Uma rapariga tão grande para um país tão pequeno”, terá dito a princesa Margarida, citada pela Tatler.

Em 2019 foi lançada a fotobiografia, “Ira –The life and times of a princess”.