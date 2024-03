O plano do governo do Reino Unido de enviar alguns requerentes de asilo para o Ruanda pode custar cerca de 630 milhões de dólares (cerca de 581 milhões de euros), mais centenas de milhares de euros por cada pessoa deportada. A lei tem gerado controvérsia nos últimos tempos.

O relatório do Gabinete Nacional de Auditoria, que foi conhecido esta sexta-feira, forneceu a estimativa de custos mais abrangente até ao momento e contraria o compromisso de 366 milhões de dólares (cerca de 338 milhões de euros) avançado pelo governo britânico, indica o The Telegraph.

A auditoria revela que cerca de 117 milhões de euros seriam gastos na parceria até 2026 e cerca de 140 milhões de euros iriam para o fundo depois de 300 migrantes serem enviados para o Ruanda. Para além desses números, a viagem de cada migrante custa cerca de 13 mil euros e quase 176 mil euros seriam gastos ao longo de cinco anos em custos processuais e de despesas.

“Estes números revelam a conta exorbitante que o contribuinte terá de pagar ao governo ruandês por um esquema impraticável e desumano que não impedirá as pessoas que procuram proteção nas nossas costas”, afirmou Enver Solomon, chefe executivo do Conselho de Refugiados.

Para Yvette Cooper, membro do Partido Trabalhista no parlamento, “este relatório revela o escândalo nacional que os conservadores têm tentado esconder” e evidencia “os custos da fracassada farsa do Ruanda”.

Apesar de o governo do Reino Unido já ter pago cerca de 256 milhões de euros ao governo do Ruanda, nenhum requerente de asilo foi deportado para aquele país, já que a lei foi bloqueada pelos tribunais. Nesse sentido, o ministério da Administração Interna britânico garantiu que vai começar os voos assim que a lei de segurança do Ruanda seja aprovada e entre em vigor.