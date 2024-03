A porta-voz do PAN foi este sábado aos bombeiros de Matosinhos/Leça defender a valorização destes profissionais no que respeita ao estatuto de profissão de desgaste rápido e também a criação de uma linha 112 Animal.

“Precisamos de garantir a valorização destes profissionais e não nos lembrarmos apenas no verão, quando ocorrem os grandes incêndios, mas termos presente que são uma rede estruturante da nossa sociedade”, disse, no decorrer de uma visita ao quartel de bombeiros Matosinhos/Leça, o primeiro quartel de Portugal com equipamento de oxigenoterapia e reanimação de animais.

Esta corporação “tem uma resposta única, que é o socorro aos animais”, frisou.

Inês Sousa Real afirmou que o PAN quer criar “uma linha 112 Animal, com o devido financiamento, que permita que seja através dos bombeiros que se garante o resgaste e socorro dos animais”.

A líder do partido Pessoas, Animais, Natureza recordou o incêndio na serra da Agrela, em Santo Tirso, em 2020, que “matou mais de 70 animais de companhia, que estavam num abrigo ilegal”, considerando que esse acontecimento “veio demonstrar isso mesmo, a emergência de existirem respostas de proteção civil para os animais”.

“Só assim poderemos garantir que nenhum animal tem de morrer ou de ficar ferido por falta de meios de socorro”, sustentou a porta-voz do PAN.

Há vários anos que os Bombeiros de Matosinhos/Leça da Palmeira têm “esta resposta diferenciada, tiveram formação e têm equipamento próprio, o que permite garantir que nem a pessoa, nem o animal é deixado para trás”, acrescentou a candidata do PAN às eleições legislativas, que se realizam no dia 10.