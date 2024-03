Rui Rocha lançou um desafio direto ao líder do PSD, com quem gostava de coligar-se no Governo: “Quero desafiar Luís Montenegro a comprometer-se a aliviar em IRS cem euros por mês a quem ganha o salário médio em Portugal. A proposta do PSD dá a estas pessoas 6 euros por mês, absolutamente insuficiente, e eu quero lançar esse desafio: se Montenegro se compromete ou não a baixar cem euros em IRS a quem ganha o salário bruto médio mensal em Portugal”.

O apelo foi feito também em reação ao artigo do ex-líder do PSD e ex-Presidente da República no Correio da Manhã: “Li o artigo de Cavaco Silva, que tem um diagnósitco correto. O prof Cavaco Silva diz que é pai, avô e não vê futuro para os filhos e para os netos em Portugal. Está feito o desafio, convido Luís Montenegro a comprometer-se com esse objetivo, para ajudar a manter os filhos e netos do prof. Cavaco Silva, e os meus, em Portugal, com um alívio significtivo no IRS”.

No artigo desta manhã, Cavaco Silva refere que tem filhos e netos e se preocupa com o futuro das gerações mais novas. E mais à frente diz que a reeleição de um governo do PS fará com que “os jovens de espírito inovador continuem a fugir para o estrangeiro, para conseguirem melhorar as suas condições de vida”. Não refere expressamente a situação concreta dos seus netos. Os dois filhos do ex-Presidente já têm cerca de 60 anos, pelo que já não se enquadram nos jovens que têm de ir para fora ganhar salários mais altos.

Aníbal Cavaco Silva considerou ainda que qualquer voto que não seja na AD é o desperdício de uma oportunidade de mudança. Rui Rocha admitiu que votou em Cavaco Silva para Presidente, mas não vê que o ex-líder do PSD venha a ter qualquer papel relevante numa eventual futura coligação com a AD: “Não me parece que seja ministeriável ou que venha a ter grande participação”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As declarações do presidente da Iniciativa Liberal foram prestadas aos jornalistas depois de um encontro com a Associação de Empresários do Minho, onde criticou ainda o plano de Pedro Nuno Santos de transformar o Estado num estratega para as empresas.

Primeiro-ministro na campanha? “António Costa e outros líderes, são o passado”

A caravana da Iniciativa Liberal seguiu depois para o Porto, onde vai ter esta noite a concorrência do primeiro-ministro António Costa, que se junta a um comício do PS perto do comício da IL, a cerca de 1.500 metros, à mesma hora (18h30). Mas esta manhã já desvalorizou o aparecimento do ex-líder socialista ao lado de Pedro Nuno Santos.

“Interpreto as presenças de antigos líderes como normal. Portugal precisa de futuro. Não precisa de ter um grande passado à sua frente. António Costa e outros líderes, são o passado”, afirmou Rui Rocha aos jornalistas.

Médicos de família contratados aos privados e setor social, mas sem estimativa de custo

Desafiado a explicar melhor uma promessa feita no jantar comício da véspera, sobre a atribuição de médico de família ainda em 2024 a todas as grávidas, crianças até 9 anos e idosos com mais de 65 anos, Rui Rocha respondeu que tenciona contratualizar com o setor social e com os privados, mas não indicou o custo financeiro dessa medida.

“Devemos ou não ter médicos de família para todos? Se devemos não estamos a discutir custos, estamos a discutir saúde. É preciso olhar para onde se está a gastar mal na Efacec, na RTP, na TAP, na CP, onde há milhares de milhões a ser gastos. E estão a perguntar se devemos gastar dinheiro em médico de família para os portugueses dos grupos prioritários?”, retorquiu.

Sempre sem indicar uma estimativa do investimento necessário, insistiu: “O custo está na saúde das pessoas que não têm acompanhamento, alguém que não tem consulta no momento certo e demora 2 anos a ter uma consulta, quando a tem tem uma doença mais avançada, custa mais ao Estado. E já não estou a falar do bem estar e qualidade de vida. É esse o custo de que devemos falar”.

Eleição como deputado por Braga: “Eu vou conseguir, não ponho esse cenário”

Rui Rocha falava aos jornalistas no fim de uma visita ao mercado de Braga, onde não se cruzou com os adversários locais José Luís Carneiro (PS), Hugo Soares (AD) e Filipe Melo (Chega) por ter chegado com um atraso de 45 minutos.

Apesar de ter sido o único deputado eleito por Braga há dois anos, o líder do partido não admite a hipótese de não ser reeleito para o Parlamento: “Eu vou conseguir, não ponho esse cenário”.

“Não gosto de coisas fáceis, gosto de coisas difíceis. Moro em Braga, vivi praticamente toda a minha vida em Braga, concorri por Braga a primeira vez, era a única decisão que fazia sentido”, justificou o líder da IL. “É aqui que conheço as pessoas, que tenho intervenção cívica, política e familiar”.

(Artigo atualizado às 14h38, com informação de contexto do artigo de Cavaco Silva e a idade dos filhos)