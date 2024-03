Um homem de 43 anos, esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Viana do Castelo, ficou em prisão preventiva por suspeita de traficar droga no concelho, revelou hoje a GNR.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, adiantou que o homem foi detido na segunda-feira, em flagrante delito, após mais uma transação.

No decurso da investigação, que decorria há cerca de quatro meses, os militares da GNR apuraram que o suspeito “atuava de forma organizada, vendendo cocaína e heroína, diretamente aos consumidores”.

Durante a operação foi dado cumprimento a quatro mandados de busca, duas domiciliárias e duas em veículo, tendo sido apreendidas 134 doses de cocaína, 30 doses de heroína, 13 telemóveis, uma balança digital de precisão, quatro computadores portáteis e, diverso material para preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.