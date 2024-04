O primeiro-ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, classificou a revisão da política migratória esta quarta-feira aprovada pelo Parlamento Europeu como “mais um prego no caixão da União Europeia”, após manifestar-se desde o início dos debates contra uma solução de compromisso.

“A unidade está morta, as fronteiras seguras já não existem. A Hungria nunca cederá ao frenesim migratório em massa! Precisamos de uma mudança em Bruxelas para acabar com a imigração”, escreveu Orbán na rede social X (antigo Twitter).

The #MigrationPact is another nail in the coffin of the European Union. Unity is dead, secure borders are no more. Hungary will never give in to the mass migration frenzy! We need a change in Brussels in order to #StopMigration !https://t.co/wxV9Y6OARo

