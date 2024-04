Joana Amaral Dias, que é candidata do ADN às eleições europeias, foi insultada enquanto gravava um vídeo nas celebrações do 25 de Abril, no Terreiro do Paço. No vídeo, que está disponível no Instagram da psicóloga, começa por mostrar o cartaz do ADN, com o apelo ao respeito à Constituição da República Portuguesa.

Pouco tempo depois, surgem vozes de crítica e apupos enquanto Joana Amaral Dias grava o vídeo, com gritos de “fascista, fascista” e “25 de Abril sempre!”. É nesse momento que o telemóvel da candidata do ADN se agita – pelo discurso, refere que foi uma tentativa de lhe tirarem o telemóvel, algo que acontece duas vezes no vídeo. “Acabei de ser agredida”, diz Joana Amaral Dias no vídeo.

“Não tem mal, estou aqui a defender os valores do 25 de Abril: a liberdade, a democracia, a justiça e a paz, sempre, todos os dias”, continua Joana Amaral Dias. Quase no fim do vídeo, duas pessoas abordam-na, dizendo “sai daqui, ninguém vos quer aqui, aqui é o lugar da democracia.”

Mais tarde, o ADN emitiu um comunicado onde diz que Joana Amaral Dias “sofreu uma agressão e foi vítima de condicionamento à sua liberdade de expressão”. É referido que a comitiva do partido estava no local para “legitimamente participar nas atividades de comemoração do 25 de Abril” e que “estava a realizar uma ação de defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa.”

O partido considera que as imagens “demonstram bem como ainda há um longo caminho a percorrer para que todos possamos viver em plena Democracia”. É ainda referido que lamentam “os responsáveis desta situação também sejam alguns comentadores e alguma comunicação social que, deliberadamente ou por ignorância, mentem” sobre a “ideologia e posições políticas” do partido.

Afirmam que “jamais” permitirão “ser intimidados” e que rejeitam “qualquer tipo de limitação” à ação cívica e política.