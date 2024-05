Madonna cantou para mais de 1,5 milhões de pessoas em Copacaba, no maior concerto de sempre da artista

Madonna encerrou a sua “Celebration Tour” com um concerto gratuito na praia de Copacabana, no Rio Janeiro. O público aproveitou e aderiu em peso, já que o areal recebeu mais de um milhão e meio de pessoas para assistir ao espetáculo da diva este sábado à noite.

Estima-se que 1,6 milhões de milhões tenham assistido ao concerto, segundo a G1, que citou a agência de turismo da cidade. Este número é mais de 10 vezes superior ao recorde de Madonna, registado em Paris, quando, em 1987, 130.000 pessoas assistiram ao concerto no Parque de Sceaux. O ‘site’ oficial de Madonna classificou o espetáculo como o maior da carreira de quatro décadas da cantora.

A “Celebration Tour”, comemorou 40 anos de carreira da artista e foi a sua primeira retrospetiva. Teve início em outubro, em Londres, e passou por Portugal com dois concertos na Altice Arena, em Lisboa, a 6 e a 7 de novembro.

A “rainha da pop” começou o espetáculo com o êxito de 1998 “Nothing Really Matters”. Enormes aplausos surgiram da multidão, compactada contra as barreiras de segurança, enquanto outros assistiam, em festa, de apartamentos bem iluminados e hotéis com vista para a praia.

Helicópteros e drones sobrevoaram a zona e lanchas e veleiros ancoraram na frente de praia ao longo da baía.

“Aqui estamos, no sítio mais bonito do mundo”, disse Madonna à multidão. Apontando para a vista de mar, as montanhas e a estátua do Cristo Redentor virada para a cidade, acrescentou: “Este sítio é mágico”.

Madonna interpretou os grandes êxitos, incluindo “Like a Virgin” e “Hung Up.”

Na introdução de “Like A Prayer, cobriu o rosto completamente com um véu preto e segurou um rosário nas mãos.

A cantora, 65 anos, prestou um emocionado tributo a “todas as luzes brilhantes” que morreram de SIDA, enquanto cantou “Live to Tell”, com fotografias a preto e branco, de pessoas vitimadas pela doença, a piscarem por trás.

Depois, foi acompanhada em palco pelos artistas brasileiros Anita e Pabllo Vittar.

Madonna partilhou vídeo na sua conta de Instagram e o Dj Diplo, que atuou no concerto também publicou uma vista do areal introduzida por Anitta.