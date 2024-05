Se perguntassem a Diogo Pinto o que pretendia para a época de 2023/24, provavelmente o guarda-redes não iria muito além de um “continuar a evoluir”. A presença em partidas da equipa B estaria sempre assegurada, a chamada às seleções jovens de Portugal também com a passagem ao escalão Sub-20 também, tudo o resto poderia chegar como um acréscimo. Chegou mesmo. E se até agora tinha sido apenas o miúdo de Felgueiras que chegou a Alcochete como residente após um ano em Paços de Ferreira e foi campeão de iniciados nos Sub-15, agora passa a ter no currículo o título de vencedor da Primeira Liga de seniores de 2023/24.

Além de ter a particularidade de ser o primeiro jogador natural de Felgueiras a sagrar-se campeão, Diogo Pinto juntou-se também a um lote de respeito no Sporting como o oitavo guardião mais novo a estrear-se na baliza dos leões, segundo este século apenas superado por Rui Patrício que, devido às ausências de Ricardo e Tiago, fez a estreia na Madeira frente ao Marítimo e defendeu até uma grande penalidade. Na lista leonina estão também Carlos Ferreira, Caeiro, Carlos Gomes, Vítor Damas, João Dores e Rui Correia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Top de guarda-redes + jovens a fazerem a estreia pelo ????Sporting na ????????Liga:

1981 Carlos Ferreira (18A,7M)

1981 Caeiro (18A,8M)

2006 Rui Patrício (18A,9M)

1950 Carlos Gomes (18A,10M)

1967 Damas (19A,4M)

1940 João Dores (19A,8M)

1987 Rui Correia (19A,10M)

2024 Diogo Pinto (19A,10M) pic.twitter.com/j7zMRpOI5x — Playmaker (@playmaker_PT) May 11, 2024

“O [Diogo] Pinto vai ser o titular, o Francisco [Silva] vai estar no banco e o [Guilherme] Pires como terceiro guarda-redes. Confiamos em todos. Temos o objetivo de ajudar um rapaz que teve o crescimento todo aqui. Vai estrear-se pela equipa principal. É um peso grande, obviamente que o contexto vai ajudar, porque já fomos campeões. Todos sabem que ele está preparado para nos ajudar a manter jogos sem sofrer golos”, apontara Rúben Amorim em conferência de imprensa antes da deslocação ao Estoril, aproveitando a ausência por lesão de Franco Israel, operado ao joelho depois do triunfo dos leões com o Portimonense, e a fase de recuperação que Antonio Adán ainda atravessa apontando sobretudo para a final da Taça de Portugal. E a estreia acabou não só com a baliza “fechada” num jogo sem muito trabalho mas também com um prémio.

???????? Estoril Praia ???? Sporting Diogo Pinto ???????? recebe o seu primeiro StatsCard em tarde de estreia. O novo campeão não foi obrigado a muito trabalho mas mostrou-se sempre seguro. No final recebeu o MVP oficial da Liga… cedido por Paulinho ⭐️#LigaPortugal #EPFSCP… pic.twitter.com/IyWGe1zeUV — GoalPoint (@_Goalpoint) May 11, 2024

????????Diogo Pinto (19, GK, Sporting) v. Estoril Praia in #LigaPortugalBetclic: ⚽️0 goals conceded

????1 save

❌0.05 xGOT faced

????19/22 accurate passes

↗️7/10 accurate long balls

????5 recoveries

????28 touches ✨solid debut, good with his feet, right-footed, 1.94m tall pic.twitter.com/RCQdQ8w1ae — gb-scout (@scout_gb) May 11, 2024

Aos 19 anos, Diogo Pinto, um jovem muito acarinhado na Academia pela humildade e vontade de trabalhar diária desde que chegou para disputar o Campeonato Distrital de iniciados (primeiro ano, Sub-14), teve dois episódios que “agarraram” um pouco mais todos os responsáveis do Sporting, de técnicos a funcionários, passando pelos diretores da formação. E um é daqueles que não mais o guarda-redes irá esquecer.

Logo à cabeça, por uma decisão difícil que teve de tomar mas onde acabou por imperar a razão. Quando tinha ainda 15 anos (ou seja, antes de assinar o primeiro contrato profissional) e começava a entrar nas primeiras convocatórias das seleções jovens, Diogo Pinto teve o condão de impressionar alguns olheiros internacionais pelas qualidades na baliza e pela estatura que já apresentava, tendo sido alvo de uma sondagem pelo Manchester City para poder reforçar as camadas jovens da equipa inglesa. Não aceitou, ficou em Alcochete e assinou a ligação como profissional aos 16 anos com possibilidade de prolongamento a longo prazo.

Mais tarde, em 2020, Diogo Pinto teve um episódio que ficará para sempre. Dentro de um comboio Alfa Pendular que seguia de Lisboa para Braga para visitar a família, o guarda-redes viu-se envolvido num aparatoso incidente em Soure num choque com uma máquina ferroviária que fez mesmo duas vítimas. “Vinha na primeira carruagem, a que estava colada à cabina do maquinista,e que descarrilou. Estava a dormir e acordei com um estrondo muito grande. Bati com a cabeça em algum lado e desmaiei por uns segundos. Só me lembro de voltar a ter consciência e de ver tudo partido, os bancos fora dos sítios e pessoas em muito mau estado”, contou na altura o jovem guarda-redes, que recebeu de imediato nesse dia o apoio não só do clube mas também do departamento de psicologia antes de regressar a Alcochete.

“Ia na direção da marcha do comboio. Tive muita sorte em relação a outras pessoas. Tenho um olho bastante inchado e o corpo um pouco pisado mas bastava estar no banco ao lado… Acordei e vi um senhor com o queixo deformado e a língua rasgada. Depois vi também pessoas com as pernas partidas. Eu e um outro senhor partimos uma janela e uma senhora, que é enfermeira, prestou auxílio. Tentámos ajudar quem conseguimos mas algumas pessoas tinham ferimentos graves e tiveram de esperar pelos bombeiros. Há já dez anos que ando de comboio e nunca tinha vivido nada semelhante. Vou evitar usar esse meio de transporte, porque vai-me vir tudo à cabeça”, acrescentou ainda Diogo Pinto sobre esse acidente em Soure.

Este sábado no Estoril, que ficou marcado também pela estreia de Miguel Menino na equipa A dos verde e brancos, Diogo Pinto não só foi titular sem sofrer golos como teve direito a receber de Paulinho o prémio de MVP do jogo, falando na zona de entrevistas rápidas da SportTV sobre o encontro. “É um dia inesquecível para mim. Estou há sete anos no Sporting, ando há 12 anos no futebol. Trabalhei muito para este momento, é um sonho, parece que não estou a acreditar. Que venham muitos mais. Soube que ia jogar quando Franco Israel se lesionou. Preparei-me mentalmente, o mister ajudou-me e a equipa técnica também, o Ádan deu-me conselhos, o Franco também. Deixaram-me tranquilo e foi chegar aqui e fazer o meu trabalho”, referiu.

????????Miguel Menino faz a estreia pelo clube de sempre aos 21 anos. O jovem médio só representou o ????Sporting, começou em 2010/11 nos sub 9 dos leões. pic.twitter.com/7yi6qFoImB — Playmaker (@playmaker_PT) May 11, 2024

“É um grupo incrível, este ano trabalhei mais tempo com eles e só tenho de agradecer, porque são jogadores e pessoas fantásticas. Segredo do sucesso? Todos pensavam que o Sporting tinha um plantel inferior aos outros, demos a resposta que temos um plantel incrível. Podem falar o que quiserem, somos campeões nacionais. Ser um dia titular? É o meu objetivo desde que comecei a minha ligação aos 12 anos. Espero continuar aqui mais anos, porque é aqui que eu sou feliz”, acrescentou ainda Diogo Pinto.