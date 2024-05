Bombeiros e militares da GNR estão envolvidos nas operações de busca por uma mulher de 71 anos, desaparecida na periferia de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, disse à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com informações do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, as buscas estão a decorrer na localidade de Açores desde as 14:00, altura em que foi recebido o alerta.

Pelas 18.30 participavam nas operações 12 operacionais apoiados por quatro viaturas.