Por norma, qualquer investigação em Portugal é assinalada pela presença de jornalistas. Ou sabem antes do que vai acontecer, ou estão preparados para quando as diligências começarem, ou têm conhecimento do que está em causa enquanto estão ainda a decorrer. Aliás, esse tem sido mesmo um dos pontos mais discutidos em termos de Justiça no País nos últimos meses. Este domingo, nada disso aconteceu e foi mesmo o próprio FC Porto que anunciou, através de comunicado, aquilo que está a acontecer… em dia de jogo.

“O Futebol Clube do Porto informa que estão a decorrer buscas numa das participadas do Grupo, a Porto Comercial, e na loja do Associado no Estádio do Dragão, e desde já compromete-se a prestar todo e qualquer apoio às autoridades no desenrolar das suas diligências”, escreveu no texto colocado no site oficial.

De acordo com informação entretanto recolhida pelo Observador, as buscas acontecem na sequência da Operação Pretoriano, relacionadas nomeadamente com a venda de bilhetes.

De recordar que a Porto Comercial é a sociedade do universo azul e branco que concentra a maior parte das receitas a todos os níveis não ligados ao futebol (como a venda de jogadores ou os prémios por rendimento desportivo em Portugal e na Europa, que entram na SAD). Antes das eleições, os dragões tinham anunciado um acordo a longo prazo com a empresa espanhola Ithaka que, entre os vários pontos que foram explicados em comunicado à CMVM, apontava para a criação de uma nova sociedade com 70% do FC Porto.