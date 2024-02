O Ministério Público (MP) tem testemunhos de pelo menos seis sócios do Futebol Clube do Porto que denunciaram as alegadas agressões e as ameaças de que foram alvo durante os tumultos verificados na Assembleia-Geral (AG) Extraordinária de 13 de novembro. Entre os sócios ameaçados e agredidos encontram-se idosos que se deslocavam com a ajuda de muletas e um casal que tinha ido à AG com o filho, tendo a mulher sido agredida com um estalo na cara.

Henrique Ramos, que chegou a pertencer aos Super Dragões e se apresentou na AG como um apoiante de Pinto da Costa, é um dos seis sócios que já testemunharam sobre as alegadas agressões de que foi alvo por diversos membros da claque do FC Porto, tendo inclusive sido ameaçado de morte por um dos arguidos. Assim como André Villas-Boas, que também já testemunhou nos autos do inquérito liderado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.

