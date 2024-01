Em atualização

As suspeitas criminais do Ministério Público (MP) e da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre o clima de medo e de intimidação para impedir que os apoiantes do candidato à liderança do FC Porto André Villas Boas falassem de forma livre na Assembleia Geral portista de novembro de 2023 envolvem um alegado acordo entre elementos do próprio clube e a claque dos Super Dragões liderada por Fernando Madureira.

Ao que o Observador apurou, o MP apenas identifica nos mandados de detenção e busca que levaram esta quarta-feira à detenção de Madureira, conhecido como ‘Macaco’, da sua mulher Sandra, mais outros nove elementos ligados aos Super Dragões e dois funcionários do FC Porto (Fernando Saúl de Sousa e Tiago Pais) que todos estes agiram em conluio com Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.