Reunião com a task force, a camisola 13 para as capas e um discurso com várias mensagens: o primeiro dia do resto da vida de Villas-Boas

Pode ser um pormenor, um daqueles detalhes a que se tem de prestar uma especial atenção para detetar, mas quando falou depois de votar na manhã deste sábado no Estádio do Dragão o condicional ia começando aos poucos a desvanecer-se no discurso de André Villas-Boas. Aquele trajeto pelo interior do recinto que fez até chegar à zona mista onde se encontravam os jornalistas mostrava um homem pleno de confiança, de peito cheio e com aquele sentimento de “alívio” por ter feito tudo o que podia fazer. Logo no início ainda se enrolou na palavra “ultrapassar-se-ão”, com o seu toque de nervosismo à mistura, mas depois não mais travou entre as várias respostas onde procurou sempre respeitar tudo e todos qualquer que fosse o resultado.

Não podia dizer, não podia expressar e de preferência até não podia sequer pensar (como se isso fosse algo passível de controlo) mas Villas-Boas tinha aí a noção plena de que seria o 32.º presidente do FC Porto.

Acompanhado por Tiago Madureira e Francisco Araújo, o antigo treinador dos azuis e brancos tinha feito o que mais gosta ou não tivesse ascendência britânica na família: ser pontual. Olhando para aquilo que eram as previsões de votação dos candidatos das três listas, foi a sua que cumpriu quase à regra tudo o que tinha sido desenhado e distribuído. Essa foi uma das marcas da longa campanha de mais de três meses que fez desde que apresentou oficialmente a candidatura a 17 de janeiro na Alfândega do Porto: ter previsibilidade. Nos atos, nas palavras, nos gestos, nos passos. Agora, era a hora de colher frutos. Se as sondagens internas iam apontando para uma vitória confortável, a adesão massiva de associados nas primeiras horas tornou-se uma mera confirmação de que o dia seria histórico não apenas pelo recorde de votantes nas eleições.