Siga aqui o liveblog

“Robo, anda cá”, terá dito Juraj C, o homem de 71 anos. Depois disparou várias vezes, atingindo o primeiro-ministro eslovaco no peito e no abdómen. Robert Fico tinha acabado de sair de uma reunião do governo, na cidade de Handlova e foi atingido abdómen e no peito.

Em pouco tempo, Jurac, de 71 anos, fundador de um clube literário na cidade de Handlova, no centro do país, onde aconteceu o ataque, mas natural da cidade de Levice, também no centro do país, foi detido. Nas imagens e vídeos, entre muita confusão, vê-se como é derrubado pela polícia, fica deitado no chão e é imobilizado.

Já os vídeos depois dos disparos mostram os seguranças de Robert Fico a levá-lo, parecendo estar sem sentidos, arrastado para o carro, que arranca em alta velocidade. Fico foi levado já depois de helicóptero para um hospital em Bratislava onde está a ser operado de urgência e corre perigo de vida.

Num vídeo divulgado pelo jornal local Hnonline, é possível ver o suspeito a ser detido.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 15, 2024

Noutro, publicado pelo jornal eslovaco Pravda, é possível ver o primeiro-ministro a ser levado para um carro, depois de ser atingido.

???????????? Materiał filmowy po zamachu na Roberta Fico. Ochrona osobista podnosi rannego premiera Słowacji i wciąga go do samochodu. Wcześniej jedna z kul trafiła polityka w brzuch. Na nagraniu widać, jak tłum próbuje powstrzymać napastnika. https://t.co/Nbw3MkWKGC pic.twitter.com/0tzHmgOHWb — Mycha ???????????????? (@Myszeg_Cki) May 15, 2024

A Presidente da Eslováquia acaba de reagir ao ataque ao primeiro-ministro para o “condenar nos termos mais fortes possíveis”. Zuzana Caputová escreveu na sua conta na rede social X que está “absolutamente chocada com o brutal ataque” a Robert Fico. “Desejo-lhe muita força neste momento crítico e uma recuperação rápida. Os meus pensamentos estão também com a sua família e entes queridos.”