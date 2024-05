Perfil financeiro e com experiência na área social. Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa mas foi inibido em Moçambique

“Posso anunciar que o novo provedor da Santa Casa está escolhido. Não é Pedro Mota Soares, nem Maria Luís Albuquerque”. Foi assim que a ministra da Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, anunciou que o sucessor de Ana Jorge é Paulo Alexandre Sousa, um economista que desempenhou cargos no setor bancário — foi presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimentos, banco do grupo CGD em Moçambique, e diretor da Caixa Geral de Depósitos — mas também no setor social. Foi, em 2019, inibido de exercer funções, cargos sociais e cargos de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras durante três anos pelo banco central em Moçambique, como foi noticiado naquele ano por vários jornais do país e em Portugal..

“O Banco de Moçambique (BM) multou e inibiu de funções o presidente do banco BCI, Paulo Sousa, quadro da portuguesa Caixa Geral de Depósitos, detentora maioritária daquele que é um dos principais bancos moçambicanos”, noticiou a Lusa nesse ano. O País, jornal independente de Moçambique, escrevia ainda que teve de pagar uma multa de 200 mil meticais e que “de acordo com o Banco Central, o arguido agiu em conflito de interesses aquando da sua participação no processo de apreciação e decisão da proposta de aquisição da Interbancos, SA pela Sociedade Interbancária de Moçambique, SA”.

Será este o processo na origem do anúncio do Chega, pouco tempo depois do anúncio, de que vai chamar de urgência ao Parlamento a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho. Em comunicado enviado às redações, o grupo parlamentar do partido liderado por André Ventura defende que “Paulo Sousa tem um historial pouco abonatório em matéria de integridade e em matéria de funções no sistema financeiro”. Deste modo, querem que a ministra explique “os critérios e os motivos que levaram a esta nomeação, tendo em conta o historial pessoal do nomeado e o conjunto de desafios e problemas que a Instituição Santa Casa enfrenta neste momento, que exigem uma personalidade inquestionável do ponto de vista da integridade e do desempenho das suas funções”.

O País. escrevia em 2019 que em causa, e segundo explicação do Banco de Moçambique, estava o facto de “os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização” não poderem participar na “apreciação e decisão de aquisição de partes de capital em sociedades” de que fossem ou “gestores” ou em que detivessem “participações qualificadas”. Paulo Alexandre Duarte de Sousa era quadro do Grupo Caixa Geral de Depósitos, e desempenhava desde 2013 até ao momento da sanção, as funções de Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI).

No Facebook, o socialista Ascenso Simões já lembrou a notícia de então e a respetiva polémica.