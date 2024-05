As autoridades indonésias informaram este domingo que sete localidades foram evacuadas depois de duas novas erupções do vulcão Ibu, situado numa ilha remota do leste do arquipélago, e da ativação do alerta máximo na quinta-feira passada.

O vulcão, situado na ilha de Halmahera, na província das Molucas do Norte, voltou a entrar em erupção no sábado à tarde, lançando nuvens de cinzas a 4.000 metros de altura, segundo um comunicado divulgado hoje pela Agência Nacional de Resposta a Catástrofes da Indonésia (BNPB).

Uma segunda erupção ocorreu pouco depois, desta vez lançando nuvens de cinzas a uma altitude de cerca de 1.000 metros. Em ambos os casos, o Observatório de Vulcões do país conseguiu registar o estrondo provocado por cada erupção, bem como explosões de luz provenientes da cratera.

O Exército e as equipas de salvamento enviaram camiões e veículos para evacuar sete aldeias próximas do vulcão e realojar os habitantes, acrescentou o comunicado, sem especificar quantas pessoas estão a ser retiradas no total.

Na quinta-feira, as autoridades indonésias elevaram o alerta para o vulcão Ibu para o nível máximo, após uma nova erupção, a terceira numa semana. “As observações indicam um aumento da atividade vulcânica no Monte Ibu, pelo que o nível de alerta foi elevado de 3 para 4 [o mais elevado]”, declarou o Centro Indonésio de Mitigação de Eventos Vulcanológicos e Geológicos (PVMBG) em comunicado.

A agência já tinha pedido ao público que não se deslocasse num raio de quatro quilómetros e que estabelecesse uma restrição mais ampla de sete quilómetros na parte norte do vulcão, onde se encontra a cratera ativa. O Monte Ibu, que tem cerca de 1.325 metros de altura, entrou em erupção na passada segunda-feira.

Ibu situa-se no norte de Halmahera, a maior das ilhas do grupo de Maluku, no leste do arquipélago indonésio, com uma área de 17.780 quilómetros quadrados e uma população de mais de 449.000 pessoas. A Indonésia tem mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 ainda estão ativos e 65 estão classificados como perigosos.

O arquipélago indonésio está situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria de baixa magnitude.