Toni Greifswald, no norte da Alemanha, e realizou grande parte da formação no Bayern Munique. Estreou-se pela equipa principal dos bávaros em 2007, ainda passou uma temporada emprestado ao Bayer Leverkusen, mas acabou mesmo por conquistar a titularidade em Munique: conquistou a Bundesliga em três ocasiões e ganhou três Taças da Alemanha, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça da Alemanha, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Chegou ao Real Madrid em 2014, num verão em que os merengues também contrataram Chicharito e James Rodríguez, e fez parte da geração que dominou o futebol europeu. Na última década, Kroos juntou quatro Campeonatos, quatro Ligas dos Campeões, uma Taça do Rei, quatro Supertaças de Espanha, três Supertaças Europeias e cinco Mundiais de Clubes ao próprio palmarés. Com a Alemanha, onde já conta com mais de 100 internacionalizações, conquistou o Mundial 2014 e ficou no terceiro lugar do Mundial 2010.

Com o contrato com o Real Madrid a terminar no final da temporada, Kroos chegou a ser associado a uma renovação de um ano, tal como tinha feito em conjunto com Modric no fim da época passada. Mais improváveis eram os rumores de que poderia rumar à Arábia Saudita, já que o médio alemão sempre manifestou a intenção de terminar a carreira nos merengues. Assim, e depois de ter decidido voltar à seleção alemã para participar no Euro 2024 — após ter anunciado o adeus ao futebol internacional na sequência do Euro 2020 –, vai despedir-se definitivamente dos relvados.