O grupo musical norte-americano Da Showstoppaz apresentou uma queixa judicial contra a artista Beyoncé, acusando-a de ter violado os direitos de autor da sua canção “Release A Wiggle”, de 2002, por causa de um sample que a cantora usou no seu hit “Break My Soul”, lançado vinte anos depois.

A ação judicial, que foi apresentada na quarta-feira num tribunal do Louisiana (EUA), constitui Beyoncé, Big Freedia, Jay-Z e a empresa Sony Music como arguidos. A defesa dos Da Showstoppaz afirma que a cantora fez um sample — processo de reutilização de uma parte da gravação de uma canção de outro artista numa nova canção — de forma legal a partir da canção “Explode”, de 2014, do rapper Big Freedia.

O problema é que, segundo os advogados do grupo de Nova Orleães, Big Freedia terá ilegalmente copiado a letra de uma canção dos Da Showstoppaz, a “Release a Wiggle”. Por isso, a banda acusa agora Beyoncé de ter usado “letras e composições musicais únicas e distintas” originalmente criadas por este agrupamento. A acusação argumenta que “qualquer pessoa razoável que ouvisse ‘Release a Wiggle‘ e ‘Explode‘ concluiria que as canções são substancialmente semelhantes”.

“Break My Soul” foi escrita por Beyoncé, Tricky Stewart, The-Dream, Jens Christian Isaksen e o marido Jay-Z, e produzida pelos quatro primeiros. Inclui um sample da faixa “Explode”, de Big Freedia, escrita por Freedia e Adam Pigott, e da canção “Show Me Love”, de Robin S., escrita por Allen George e Fred McFarlane. A canção, divulgada em 2022, passou duas semanas no topo da Billboard Hot 100, uma das tabelas musicais mais influentes a nível mundial.