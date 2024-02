Foi na segunda parte do jogo entre os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs, em Las Vegas, que a Queen B decidiu deixar a internet em alvoroço. Entre os vários anúncios do Super Bowl, Beyoncé aproveitou para dar a notícia de que está um novo álbum a caminho: o Act II do álbum “Renaissance” chega a 29 de março.

Através de um anúncio elaborado, Beyoncé procura “partir a internet”, recorrendo a referências como seu álbum “Lemonade”, de 2016, ou a Barbie — ou “Barbey”. “OK, eles estão prontos — larguem a nova música. Eu disse-vos que Renaissance ainda não tinha acabado”, diz a artista no final do teaser.

Pouco depois do anúncio, a cantora norte-americnana confirmou na sua conta de Instagram o próximo lançamento e também os dois primeiros singles. Numa versão mais country, “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages” foram lançados este domingo.

Beyoncé assistiu este domingo à 58.ª Super Bowl no estádio Allegiate, em Las Vegas, junto do marido, Jay-Z, e das filhas, Blue e Rumi.

